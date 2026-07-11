Kanzler Stocker und 20 Ã¶sterreichische Soldaten bei Ukraine-Gipfel und MilitÃ¤rparade

Ã–VP-Bundeskanzler Christian Stocker reist Anfang der kommenden Woche nach Paris, wo er an einem hochrangigen Treffen der sogenannten â€žKoalition der Willigenâ€œ zur UnterstÃ¼tzung der Ukraine teilnimmt. Im Schlepptau hat er 20 Ã¶sterreichische Soldaten, die an der MilitÃ¤rparade zum franzÃ¶sischen Nationalfeiertag teilnehmen.

Noch mehr Druck auf Russland

An dem Gipfel beteiligen sich insgesamt 18 Staats- und Regierungschefs, darunter auch der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj. Ã–sterreich nimmt in diesem Format eine Beobachterrolle ein. Im Zentrum der Beratungen stehen konkrete MÃ¶glichkeiten, um den Fortschritt zugunsten der Ukraine zu beschleunigen. Ziel ist es, einen raschen Waffenstillstand zu erreichen, die Voraussetzungen fÃ¼r einen Frieden zu schaffen und zugleich den internationalen Druck auf Russland weiter zu erhÃ¶hen.

Treffen mit Macron

Am Rande des Treffens ist auch ein bilaterales GesprÃ¤ch vorgesehen: Am Abend wird Stocker vom franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron zu einem Arbeitsessen im Ã‰lysÃ©e-Palast empfangen. Dabei dÃ¼rften neben der Ukraine auch europapolitische Fragen im Fokus stehen.

20 Garde-Soldaten marschieren in Paris

Am Dienstag nimmt der Ã–VP-Chef zudem an der MilitÃ¤rparade anlÃ¤sslich des franzÃ¶sischen Nationalfeiertags teil. Die diesjÃ¤hrige Parade steht unter dem Motto â€žStrategisches Erwachen Europasâ€œ und versammelt Delegationen aus insgesamt 37 Staaten, darunter 35 Mitglieder der â€žKoalition der Willigenâ€œ.

Die Sicherheit der Ukraine betreffe auch den europÃ¤ischen Kontinent insgesamt, so Stocker. Ã–sterreichs NeutralitÃ¤t bedeute nicht, wegzuschauen, sondern verpflichte dazu, Verantwortung zu Ã¼bernehmen und internationale FriedensbemÃ¼hungen aktiv zu unterstÃ¼tzen.