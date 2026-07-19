Schon 39 Prozent: Ã–VP und SPÃ– werden von Kickl-FPÃ– regelrecht zertrÃ¼mmertÂ 

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA kratzt die FPÃ– bereits an der 40-Prozent-Marke, wÃ¤hrend die anderen Parteien weiter verlieren. Der Abstand wÃ¤chst – und alle fragen sich: Schafft es Herbert Kickl tatsÃ¤chlich, bei der nÃ¤chsten Wahl eine Absolute einzufahren.Â
Umfrage-Knaller
Die Befragung von tausend Menschen fand im Zeitraum vom 13. bis 15. Juli statt. Das Ergebnis ist ein Knaller! WÃ¤ren am Sonntag Nationalratswahlen, kÃ¤men die Freiheitlichen auf 39 Prozent der Stimmen, die Ã–VP auf 19 und die SPÃ– auf 18. Die Neos verharren auf dem niedrigen Niveau von sieben Prozent, nur einen Prozent mehr haben die GrÃ¼nen, bei denen mit acht Prozent die BÃ¤ume nicht gerade in den Himmel wachsen.Â
Republik in TrÃ¼mmern
Wie berichtet, kÃ¼ndigteÂ Ã–VP-Kanzler Christian Stocker im medialen Sommerloch eine â€žknallharte Abrechnungâ€œ mit der FPÃ– an. Das ging wohl nach hinten los. Er betÃ¤tigte sich als â€žWahrsagerâ€œ und meinte, dass die Republik bei einer FPÃ–-Regierung in TrÃ¼mmern liegen werde. Was genau die Blauen in Ã–sterreich zerstÃ¶ren und wie sie das Land zertrÃ¼mmern wollen, sagte Stocker allerdings nicht.Â
WomÃ¶glich setzte Stocker mit dieser Aussage die Republik mit der Ã–VP gleich und blickte dabei auf die desastrÃ¶sen Umfrage-Werte seiner Partei, die gerade von der Kickl-FPÃ– regelrecht zertrÃ¼mmert wird.