Umfrage-Beben in Tirol: Ã–VP und FPÃ– mit jeweils 29 Prozent gleichauf

Ã–VP und SPÃ– reiÃŸen mit ihrem schlechten Regieren auch die Landesparteien ins Dilemma. In Tirol gibt es ein Jahr vor den Landtagswahlen ein Umfrage-Beben: Ã–VP und FPÃ– liegen mit 29 Prozent plÃ¶tzlich gleichauf. Das geht aus einer Foresight-Befragung im Auftrag des ORF Tirol hervor.
Das Ergebnis ist deshalb dramatisch, weil alle Regierungsparteien der Verlierer-Ampel gegenÃ¼ber der Landtagswahl im Jahr 2022 Federn lassen mÃ¼ssen. Die Ã–VP trifft es dabei am hÃ¤rtesten: Hatte sie bei der vergangenen Landtagswahl noch 34,71 Prozent erreicht, kÃ¤me sie jetzt – wenn am Sonntag Wahlen wÃ¤ren – nur noch auf 29 Prozent.Â
SPÃ– am Weg in Einstelligkeit
Die SPÃ– ist nicht nur im Bund, sondern auch im Land auf dem Weg in die Einstelligkeit. Vor vier Jahren wurden sie mit 17,48 Prozent noch drittstÃ¤rkste Fraktion, die neueste Umfrage sieht die Roten allerdings nur noch bei zwÃ¶lf Prozent Zustimmung der WÃ¤hler.
Neos nur noch bei fÃ¼nf Prozent
Auch die Neos gehen unter. Mit fÃ¼nf Prozent gegenÃ¼ber der Wahl im Jahr 2022, wo die Pinken auf 6,29 Prozent gekommen waren, stÃ¼rzt die Partei von Beate Meinl-Reisinger, die nach dem Rauswurf von Veit Dengler angeschlagen wirkt, in die Bedeutungslosigkeit ab.
FPÃ– gewinnt fast zehn Prozent dazu
Die Freiheitlichen dagegen jubeln sowohl im Bund als auch im Land Tirol. Mit einem Riesenzugewinn von mehr als zehn Prozent gegenÃ¼ber der Wahl vor vier Jahren, wo die Blauen 18,84 Prozent erreichten, konnte die Partei von Markus Abwerzger aktuell mit der in Tirol bisher als unschlagbar geltenden Ã–VP gleichziehen.
Historische Momentaufnahme
“FÃ¼r die Tiroler FPÃ– ist die vom ORF heute, Montag, verÃ¶ffentliche Umfrage zur Landtagswahl 2027 eine erfreuliche, positive und historische Momentaufnahme”, sagte Abwerzger gegenÃ¼ber unzensuriert. Diese sporne die Partei an, noch intensiver fÃ¼r das Recht, die Demokratie und die Freiheit fÃ¼r die Tirolerinnen und Tiroler gemeinsam zu kÃ¤mpfen. Abwerzger glaubt, dass die Menschen in Tirol vom Machtsystem der Ã–VP genug haben.