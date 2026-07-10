Andreas Babler

Der verzweifelte Blick von SPÃ–-Vizekanzler Andreas Kanzler sagt alles. WÃ¤hrend er sich in der Kronen Zeitung fÃ¼r seine Arbeit selbst eine Note 2 gibt, strafen ihn die WÃ¤hler schonungslos ab.

Foto: Paul Gruber / BKA

Sonntagsfrage

10. Juli 2026 / 08:53 Uhr

Rotes Desaster, auch Ã–VP geht es schlecht: Babler nur noch bei 16 Prozent!

Die aktuelle Sonntagsfrage beschert der Verlierer-Ampel ein einziges Desaster. Zusammengefasst: Die SPÃ– stÃ¼rzt auf ein Allzeittief von 16 Prozent ab, der Ã–VP geht es mit nur 19 Prozent weiterhin schlecht und die Neos verlieren mit acht Prozent sogar den Anschuss an die GrÃ¼nen (zwÃ¶lf Prozent).Â 

FPÃ– stÃ¤rker als Ã–VP und SPÃ– zusammen

Bei einer Nationalratswahl am Sonntag wÃ¤re die Ampel nach einer Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft fÃ¼r Oe24 weit von der Mehrheit entfernt. WÃ¤hrend SPÃ–, Ã–VP und Neos immer mehr Vertrauen verlieren, thront die FPÃ– mit Herbert Kickl unangefochten auf Platz eins. Mit 37 Prozent sind die Blauen stÃ¤rker als Ã–VP und SPÃ– zusammen, die es gemeinsam nur auf 35 Prozent brÃ¤chten.  

Patscherte Auftritte des Herrn Babler

Dass SPÃ–-Chef Andreas Babler die â€žSpielerInnenâ€œ bei der FuÃŸball-WM in den USA besucht hat, brachte ihm bei den WÃ¤hlern keine Pluspunkte. Im Gegenteil sogar: Seinen Ausflug mit vier Mitarbeitern, die ihn beim Jubeln im Stadion fotografierten, nahmen ihm die Menschen Ã¼bel. Dazu kommen die wiederholt patscherten Auftritte des roten Parteichefs, die die einst stolze Kanzlerpartei in SphÃ¤re absinken lassen, die bisher eher den GrÃ¼nen und Neos vorbehalten waren. 

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