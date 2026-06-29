Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler ist als offizieller Vertreter der Bundesregierung zum WM-Auftakt in die USA gereist. Er besuchte das Trainingscamp des Ã¶sterreichischen Nationalteams und schilderte anschlieÃŸend seinen Aufenthalt dort. Dabei fÃ¤llt auf, wie konsequent er die Spieler der Herren-Mannschaft mit der gendergerechten Form â€žSpielerInnenâ€œ bezeichnet. Ein satirischer Clip, der viral ging, greift genau diese Schilderung auf und stellt sie der RealitÃ¤t der MÃ¤nner-Auswahl gegenÃ¼ber.

Der politische Trip zum WM-Auftakt

Nach 28 Jahren kehrte das Ã¶sterreichische Nationalteam bei der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika zurÃ¼ck. Die Qualifikation gelang, die Mannschaft liefert in der Gruppenphase packende Spiele und steht nun im Sechzehntelfinale. Bundeskanzler Christian Stocker (Ã–VP) und Vizekanzler Andreas Babler (SPÃ–) reisten in offizieller Funktion an. Babler ist dabei besonders prÃ¤sent: Er verfolgt Spiele, besucht das Teamcamp und will den Spielern persÃ¶nlich den Stolz des Landes Ã¼bermitteln.

Mitte Juni, rund um das ErÃ¶ffnungsspiel gegen Jordanien und die ersten Tage im Camp, ist Babler bei der Mannschaft. Der Ã–FB selbst dokumentiert einen â€žbesonderen Besuchâ€œ im Trainingslager, bei dem Babler zusammen mit Ã–FB-Aufsichtsratsvorsitzendem Josef PrÃ¶ll motivierende Worte richtet.

Die Formulierung im Camp-Besuch

In seinen Ã¶ffentlichen Schilderungen dieses Aufenthalts beschreibt Babler, zum ersten Mal bei einer WM vor Ort zu sein und das Trainingscamp der Mannschaft besucht zu haben. Er betont, wie wertvoll es sei, den Spielern persÃ¶nlich zu sagen, wie stolz das ganze Land auf sie ist. Dabei verwendete er durchgÃ¤ngig die Form â€žSpielerInnenâ€œ, berichtete die Die Presse in ihrer Ausgabe vom 24. Juni 2026.

Die gendergerechte Doppel- oder Binnenform wurde auch dort eingesetzt, wo es um die konkrete Herren-Auswahl geht, die im Lager trainiert und spielt. Es ist nicht die allgemeine Rede von Sportlerinnen und Sportlern im Nachwuchsbereich, sondern die direkte Bezugnahme auf die aktuelle WM-Mannschaft der MÃ¤nner.