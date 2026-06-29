Andreas Babler

WÃ¤hrend die Nation den historischen WM-Erfolg der MÃ¤nner-Mannschaft feiert, wÃ¤hlt Sportminister Babler in seiner Schilderung des Camp-Besuchs die gendergerechte Form.

Foto: Bernhard Holub / Wikimedia CC-BY-SA-4.0

Wokeness

29. Juni 2026 / 15:56 Uhr

â€žSpielerInnen”: Babler gendert das Herren-Nationalteam und sorgt fÃ¼r GelÃ¤chter

Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler ist als offizieller Vertreter der Bundesregierung zum WM-Auftakt in die USA gereist. Er besuchte das Trainingscamp des Ã¶sterreichischen Nationalteams und schilderte anschlieÃŸend seinen Aufenthalt dort. Dabei fÃ¤llt auf, wie konsequent er die Spieler der Herren-Mannschaft mit der gendergerechten Form â€žSpielerInnenâ€œ bezeichnet. Ein satirischer Clip, der viral ging, greift genau diese Schilderung auf und stellt sie der RealitÃ¤t der MÃ¤nner-Auswahl gegenÃ¼ber.

Der politische Trip zum WM-Auftakt

Nach 28 Jahren kehrte das Ã¶sterreichische Nationalteam bei der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika zurÃ¼ck. Die Qualifikation gelang, die Mannschaft liefert in der Gruppenphase packende Spiele und steht nun im Sechzehntelfinale. Bundeskanzler Christian Stocker (Ã–VP) und Vizekanzler Andreas Babler (SPÃ–) reisten in offizieller Funktion an. Babler ist dabei besonders prÃ¤sent: Er verfolgt Spiele, besucht das Teamcamp und will den Spielern persÃ¶nlich den Stolz des Landes Ã¼bermitteln.


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Mitte Juni, rund um das ErÃ¶ffnungsspiel gegen Jordanien und die ersten Tage im Camp, ist Babler bei der Mannschaft. Der Ã–FB selbst dokumentiert einen â€žbesonderen Besuchâ€œ im Trainingslager, bei dem Babler zusammen mit Ã–FB-Aufsichtsratsvorsitzendem Josef PrÃ¶ll motivierende Worte richtet.

Die Formulierung im Camp-Besuch

In seinen Ã¶ffentlichen Schilderungen dieses Aufenthalts beschreibt Babler, zum ersten Mal bei einer WM vor Ort zu sein und das Trainingscamp der Mannschaft besucht zu haben. Er betont, wie wertvoll es sei, den Spielern persÃ¶nlich zu sagen, wie stolz das ganze Land auf sie ist. Dabei verwendete er durchgÃ¤ngig die Form â€žSpielerInnenâ€œ, berichtete die Die Presse in ihrer Ausgabe vom 24. Juni 2026.

Die gendergerechte Doppel- oder Binnenform wurde auch dort eingesetzt, wo es um die konkrete Herren-Auswahl geht, die im Lager trainiert und spielt. Es ist nicht die allgemeine Rede von Sportlerinnen und Sportlern im Nachwuchsbereich, sondern die direkte Bezugnahme auf die aktuelle WM-Mannschaft der MÃ¤nner.

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

29.

Juni

15:56 Uhr
29. Juni 2026

â€žSpielerInnen”: Babler gendert das Herren-Nationalteam und sorgt fÃ¼r GelÃ¤chter

29. Juni 2026

Bundesstaatsanwaltschaft: Verlierer-Ampel hebelt parlamentarische Kontrolle aus!

29. Juni 2026

FÃ¼nf Verletzte: Somalier raste in Londoner FuÃŸgÃ¤ngerzone

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Herbert Kickl nennt die Verantwortlichen fÃ¼r die Teuerung und die Gesundheitskrise!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.