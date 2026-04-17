Sind Pflaster rassistisch? Linker Aufschrei in der Schweiz sorgt fÃ¼r Debatten

Am 11. April 2026 hat der deutsche Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss auf Facebook ein Foto aus einer Berliner Apotheke geteilt und â€žGrossartigâ€œ dazu geschrieben. Dort gibt es Pflaster in mehreren HauttÃ¶nen. Sofort springen linke Schweizer Politiker und Aktivisten auf den Zug auf und erklÃ¤ren die Ã¼blichen beigen â€žhautfarbenenâ€œ Pflaster zum Skandal. Die Botschaft: Das sei ein Beweis dafÃ¼r, dass in der Schweiz nur weiÃŸe Haut als Norm gelte.

Kein Bedarf, keine Ware â€“ und trotzdem wird geklagt

Im Gegensatz zu Deutschland sucht man in der Schweiz diverse HauttÃ¶ne in Apotheken und SupermÃ¤rkten vergeblich. Der Hersteller Beiersdorf, Marke Hansaplast, bietet stattdessen transparente Pflaster an, die fÃ¼r alle Hauttypen geeignet sind und â€žeinem zukunftsorientierten, inklusiven Anspruchâ€œ entsprechen. Auf Anfrage von nau.ch antworteten sÃ¤mtliche HÃ¤ndler einheitlich: Es habe nie entsprechende Nachfragen gegeben, deshalb auch kein Angebot. Das Potenzial fÃ¼r eine â€žSensitive Skin Tone Lineâ€œ sei wegen begrenzten Regalplatzes schlicht nicht gegeben. Die Faktenlage ist eindeutig, wird von linken Meinungsmachern jedoch ignoriert.

SP-Politikerinnen setzen Symbolik Ã¼ber RealitÃ¤t

Mandy Abou Shoak, ZÃ¼rcher Politikerin der Schweizer Sozialdemokraten und sogenannte Expertin fÃ¼r Diskriminierung, erklÃ¤rte:

Viele Alltagsprodukte orientieren sich noch immer an einem vermeintlichen “Standard”. Dieser bildet in der RealitÃ¤t aber nur einen Teil der BevÃ¶lkerung ab. (…) Wenn ein Produkt, das fÃ¼r alle gedacht ist, nur fÃ¼r einige passt, wird sichtbar, wo NormalitÃ¤t zu eng definiert ist.

Ihre Parteikollegin Yvonne Apiyo BrÃ¤ndle-Amolo, sogenannte Menschenrechtsexpertin, legt nach:

Die Ã¼blichen “hautfarbenen” Pflaster sind fast immer in einem blassen, hellen Beige erhÃ¤ltlich. Seien wir ehrlich, das funktioniert nur fÃ¼r einen Teil der BevÃ¶lkerung.

WÃ¤hrend die Industrie auf Nachfrage setzt, trommeln Aktivisten

In Deutschland und DÃ¤nemark gibt es vereinzelt Pflaster in verschiedenen TÃ¶nen â€“ in der Koala-Apotheke in Berlin-Pankow und im SchnÃ¤ppchenmarkt â€žNormalâ€œ in Kopenhagen. Pierre Sanoussi-Bliss jubelt darÃ¼ber. In der Schweiz dagegen herrscht Ruhe an der Kasse. Kein Aufschrei aus der BevÃ¶lkerung, keine Beschwerden, keine UmsatzeinbuÃŸen. Stattdessen werden aus dem Nichts politische Statements gestrickt und Hersteller dazu aufgefordert, schon in der Designphase â€žVielfalt” “zu denken.