Ein Buch, fÃ¼r das Bojan Pancevski vier Jahre recherchiert hat und gestern, Donnerstag, in der ZDF-Sendung â€žMarkus Lanzâ€œ besprochen wurde, hat politische Sprengkraft. Denn darin beschreibt der Autor, dass die ZerstÃ¶rung von â€žNord Stream 2â€œ im staatlichen Auftrag der ukrainischen Regierung erfolgt sei.Â

Die meisten TatverdÃ¤chtigen sind auf freiem FuÃŸ

Pancevski berichtete, dass der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj ursprÃ¼nglich selbst den Auftrag dazu gegeben habe. Als dieser die Aktion abblasen wollte, wÃ¤re es aber bereits zu spÃ¤t gewesen. Die TatverdÃ¤chtigen sind derzeit in Kiew und in Warschau (Polen) auf freiem FuÃŸ, einer von ihnen sitzt in Hamburg im GefÃ¤ngnis. Der Journalist Pancevski vermutet, dass der Staatsanwalt gegen ihn eine Anklage erheben wird, in der von einem Anschlag im staatlichen Auftrag der ukrainischen Regierung die Rede ist.

Spezialeinheit des ukrainischen MilitÃ¤rs

Wahrscheinlich ist die Operation zur Sprengung der Pipeline im September 2022 von Deutschland aus gestartet worden. Von da aus soll eine Spezialeinheit von Tauchern und Sprengstoff-Experten aus dem ukrainischen MilitÃ¤r zur ZerstÃ¶rung von â€žNord Stream 2â€œ in 80 Metern Tiefe in die Ostsee aufgebrochen sein.Â

Zuerst Russland, dann USA verdÃ¤chtigt

Der Investigativ-Reporter Bojan Pancevski kam – wie er selbst sagt – aufgrund einer betrunkenen Nacht auf einer gemieteten Yacht dahinter, wer die tatsÃ¤chlichen TatverdÃ¤chtigen der Sprengung gewesen sein kÃ¶nnten. Zuvor wurde Russland von Politikern und Medien reflexartig der Tat beschuldigt, spÃ¤ter auch die USA, weil der damalige PrÃ¤sident Joe Biden beim Besuch des deutschen Ex-SPÃ–-Kanzler Olaf Scholz in Washington drohte, â€žNord Stream 2â€œ zu kappen, sollte Russland die Ukraine angreifen.Â

Kraft von mehr als 70 Atomkraftwerken

In seinem Buch arbeitet Pancevski minutiÃ¶s den folgenreichsten Sabotage-Akt in der modernen Geschichte auf. Was damals im September 2022 auf dem Grund der Ostsee explodierte, waren die grÃ¶ÃŸten Offshore-Pipelines der Welt. So viel Gas, so viel Energie wie die Kraft von mehr als 70 Atomkraftwerken. Allein die Explosion hatte die thermische Leistung eines ganzen Reaktors. Â

Geld fÃ¼r Land, das mutmaÃŸlich Infrastruktur zerstÃ¶rt

Als der Reporter des Wall Street Journals diese Bilder gesehen hatte, begann er zu recherchieren und er wÃ¤re sich sicher gewesen, so Pancevski bei Markus Lanz, die TÃ¤ter in der Ukraine zu finden. Das atemberaubend zu lesende Buch des Autors zeigt einmal mehr auf, dass der Westen ein Land mit Milliarden-Zahlungen unterstÃ¼tzt, das mutmaÃŸlich dafÃ¼r verantwortlich ist, deren wichtigste Infrastruktur zu zerstÃ¶ren.Â