Traiskirchen, Babler

Als BÃ¼rgermeister von Traiskirchen hatte Andreas Babler mit dem dortigen Asylantenheim nicht viel zu tun, trotzdem habe er sich fÃ¼r seine vermeintliche Erfolge in dem Lager gerÃ¼hmt, behauptet der ehemalige Leiter.

Foto: Paul Gruber / BKA / FPÃ– TV

SPÃ–

17. April 2026 / 15:50 Uhr

Fantasie-Zahlen und â€žWiesengeburtâ€œ: Ex-Chef von Traiskirchen bezichtigt Babler der LÃ¼ge

SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler wirbt 2026 als Vizekanzler mit â€žOrdnen statt spaltenâ€œ und will alle Ã–sterreicher vereinen. Seine Rolle bei der Betreuungsstelle Ost in Traiskirchen 2015 zeigt allerdings das Gegenteil, wie Franz SchabhÃ¼ttl, ehemaliger Leiter der Stelle, im exxpress kommentiert. Er bezichtigt Babler sogar der LÃ¼ge.

Show statt Sachkompetenz

Babler stellt sich als Retter der Traiskirchen-Einrichtung dar. Als BÃ¼rgermeister war er allerdings gar nicht zustÃ¤ndig â€“ das Innenministerium fÃ¼hrte Regie. Ein Zutrittsverbot aufgrund seiner Ã¶ffentlichen Attacken auf die Stelle selbst und die damalige Ã–VP-Innenministerin Johanna Mikl-Leitner beschrÃ¤nkte ihn auf Sicherheitsrunden. Statt Kooperation trieb er die Spaltung voran; der Sprung zum Vizekanzlerposten folgte.

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Erfundene Dramen und manipulierte Zahlen

Babler behauptet, das â€žLagerâ€œ geordnet zu haben und eine â€žWiesengeburtâ€œ nie vergessen zu haben. Eine Wiesengeburt hat es jedoch nicht gegeben. SchabhÃ¼ttl wird deutlich: â€žIch sage es klar: Hier lÃ¼gt Babler.â€œ Gelassen warte er darauf, geklagt zu werden. Im Presse-Interview sprach Babler von 6.500 Versorgten zum Jahreswechsel 2014/15 â€“ offiziell waren es jedoch unter 1.700; der HÃ¶chststand wurde im August 2015 mit 4.740 erreicht. Nichtregierungsorganisationen (NRO/NGOs) wie die Caritas hÃ¤tten die ZustÃ¤nde laut SchabhÃ¼ttl fÃ¼r Spenden bewusst Ã¼bertrieben dargestellt; PrÃ¼fberichte wÃ¼rden keine Katastrophen zeigen. Babler habe wÃ¶chentliche Protokolle erhalten, die im Archiv des Innenministeriums zu finden seien.

Narrative statt Wahrheit

In Krisenzeiten brauche es FaktenprÃ¼fung. Bablers GroÃŸzahlen und Schreckensbilder dienten der Selbstdarstellung, nicht der KlÃ¤rung. Wer â€žOrdnungâ€œ schwÃ¶re, mÃ¼sse eigene Mythen aufrÃ¤umen. SchabhÃ¼ttls Vorschlag: Eine Historikerkommission fÃ¼r 2015 kÃ¶nnte Unwahrheiten entlarven â€“ fÃ¼r Redlichkeit und Vertrauen.

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