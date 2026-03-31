Ã„rger wegen AuÃŸenpolitik: Israelitische Kultusgemeinde attackiert Babler

Vizekanzler Andreas Babler (SPÃ–) hat auf Facebook zur Entscheidung der Knesset Stellung genommen, die Todesstrafe fÃ¼r Terroristen wieder einzufÃ¼hren. Er nannte die MaÃŸnahme kein legitimes Mittel in einer Demokratie, warf ihr vor, sich de facto gegen PalÃ¤stinenser zu richten, und sah darin einen Angriff auf Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte.

Kaum war das Posting online, schlug die Israelitische Kultusgemeinde Salzburg, Steiermark und KÃ¤rnten Alarm. PrÃ¤sident Elie Rosen sieht in Bablers Posting eine Â â€žgewohnt selektive EmpÃ¶rung der politischen Linken” und wirft ihm die Verwendung eines “doppelten MaÃŸstabs” vor.

Doppelter MaÃŸstab als Markenzeichen

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Rosen geht mit seiner Kritik noch weiter. Die Debatte in Israel finde nicht im luftleeren Raum statt, sondern vor dem Hintergrund anhaltender TerroranschlÃ¤ge gegen die eigene ZivilbevÃ¶lkerung. Ein demokratischer Staat mÃ¼sse darauf reagieren. Babler aber blende diesen Sicherheitskontext komplett aus und male ein Schwarz-WeiÃŸ-Bild. Dieselben linken Kreise, die bei Israel sofort â€žzivilisatorischer RÃ¼ckschrittâ€œ rufen, schweigen auffÃ¤llig leise, wenn es um die Todesstrafe in Ã¼ber zwei Dutzend anderen Staaten gehe â€“ darunter die USA oder Japan. Rosen sagte wÃ¶rtlich:

Diese gewohnt selektive EmpÃ¶rung der politischen Linken lege jenen doppelten MaÃŸstab nahe, der dem jÃ¼dischen Staat von diesen vollkommen ungehemmt entgegenschlÃ¤gt.

Die Zerrissenheit des Establishments

Der Vorwurf trifft nicht nur Babler persÃ¶nlich. Er trifft das gesamte linksliberale Establishment, das sich zwischen zwei Polen aufreibt: der gefÃ¼hlten SolidaritÃ¤t mit vermeintlich UnterdrÃ¼ckten und der westlichen StaatsrÃ¤son, die Israels Sicherheit als unverhandelbar ansieht. WÃ¤hrend Europarats-GeneralsekretÃ¤r Alain Berset von einem â€žerheblichen zivilisatorischen RÃ¼ckschrittâ€œ spricht und die PalÃ¤stinenserbehÃ¶rde das Gesetz als â€žVerbrechenâ€œ brandmarkt, zeigt die Reaktion der jÃ¼dischen Gemeinde in Ã–sterreich, wo die echten Bruchlinien verlaufen.