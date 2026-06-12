Mit dem Doppelbudget fÃ¼r 2027 und 2028 wollen SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer und die Verlierer-Ampel das Budget-Defizit senken â€“ doch auch die Nationalbank hat ernsthafte Zweifel an dem Vorhaben.

Foto: BKA / Tarek Wilde

Doppelbudget 2027/28

12. Juni 2026 / 10:41 Uhr

Auch Nationalbank warnt: Verlierer-Ampel wird Budget-Ziel nicht erreichen

Als Ziel hatte sich die Verlierer-Ampel eigentlich gesetzt, das Budget-Defizit bis 2028 auf drei Prozent zu senken. Trotz drakonischer SparmaÃŸnahmen und des â€“ nach Ansicht vieler Experten bereits jetzt zum Scheitern verurteilten â€“ Doppelbudgets dÃ¼rfte das nach EinschÃ¤tzung der Nationalbank (OeNB) jedoch nicht gelingen.

Budget-Defizit in 2028 bei fast vier Prozent

3,8 Prozent soll das Defizit im Jahr 2028 betragen, teilte die Notenbank am heutigen Freitag mit. Gleichzeitig wird ein weiterer Anstieg der Staatsverschuldung auf 86,4 Prozent des BIP erwartet. Damit wÃ¼rden die MaÃŸnahmen aus dem Doppelbudget nicht ausreichen; weitere KonsolidierungsmaÃŸnahmen wÃ¤ren nÃ¶tig. Besonders die hohe Zinslast, steigende EU-BeitrÃ¤ge, die Wirtschaftslage sowie Ausgaben infolge der demografischen Entwicklung wÃ¼rden den Haushalt belasten. Daher werde sich das Budget-Defizit 2026 nur geringfÃ¼gig verbessern und bis 2028 weiterhin bei nahezu vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegen.


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Zahlreiche KÃ¼rzungen reichen nicht aus

Die geplante Budgetkonsolidierung umfasst 2026 MaÃŸnahmen im AusmaÃŸ von rund 0,6 Prozent des BIP, darunter KÃ¼rzungen bei UmweltfÃ¶rderungen sowie nur teilweise Inflationsanpassungen bei GehÃ¤ltern, Pensionen und Steuertarifen. In den Jahren 2027 und 2028 steigt das Konsolidierungsvolumen auf jeweils 1,4 Prozent des BIP. Vorgesehen sind unter anderem AusgabenkÃ¼rzungen im Ã¶ffentlichen Sektor, Einsparungen bei Sozialleistungen sowie zahlreiche kleinere Steuer- und AbgabenerhÃ¶hungen.

Ãœber fÃ¼nf Prozent Inflation und noch grÃ¶ÃŸeres Defizit mÃ¶glich

Die OeNB weist zudem auf erhebliche Unsicherheiten hin. In drei Szenarien wurden mÃ¶gliche Auswirkungen schwankender Rohstoffpreise und geopolitischer Risiken untersucht. Im ungÃ¼nstigsten Fall kÃ¶nnte die Wirtschaft 2027 stagnieren und die Inflation auf Ã¼ber fÃ¼nf Prozent steigen. Im gÃ¼nstigsten Szenario wÃ¤ren ein Wirtschaftswachstum von knapp 1,5 Prozent und eine Inflation von weniger als zwei Prozent mÃ¶glich. Selbst dann erscheint ein Budget-Defizit von weniger als drei Prozent des BIP bis 2028 laut OeNB derzeit unrealistisch. Im Krisenszenario kÃ¶nnte das Defizit hingegen auf knapp fÃ¼nf Prozent ansteigen.

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