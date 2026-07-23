Van der Bellen und Doris Schmidauer

Blumen-Kinder begrÃ¼ÃŸen BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen und “First-Lady” Doris Schmidauer bei den 80. Bregenzer Festspielen.

Foto: Screenshot / Facebook

BundesprÃ¤sident

23. Juli 2026 / 08:44 Uhr

â€žHÃ¼bsche Festspielredeâ€œ Van der Bellens sorgt fÃ¼r teils scharfe Reaktionen in sozialen Medien

Der Ã¶sterreichische BundesprÃ¤sident ist so etwas wie der verfassungsmÃ¤ÃŸige Moral-Onkel der Nation. Er ist immer fÃ¼r das Gute, Wahre und SchÃ¶ne, spricht nichtssagend genug, um vielsagend zu klingen, und legt Wert darauf, PrÃ¤sident aller Ã–sterreicher zu sein. Also Ã¼berparteilich, unparteiisch. Bei der ErÃ¶ffnung der Bregenzer Festspiele gestern, Mittwoch, machte Alexander Van der Bellen dieser Staatstheater-Inszenierung alle Ehre. 

Zeitloser Pathos

Er wÃ¼nsche sich â€žein Ã–sterreich, das auf unsere freie, liberale Demokratie nicht nur stolz ist, wenn sie bequem istâ€œ, sagte das Staatsoberhaupt. Und er holte weitere Rituale aus der Schublade der Hofburg, etwa, dass die Freiheit verteidigt werden mÃ¼sse. Die hÃ¼bsche Rede sei nicht mehr als ein zeitloser Pathos, befand der Innenpolitik-Experte der Kronen Zeitung, Claus PÃ¡ndi, der den Eindruck nicht los wurde, dass Van der Bellen diese Werte bedroht sieht. â€žNur sagt er nicht von wemâ€œ, stellte PÃ¡ndi fest. Allerdings kÃ¶nne man aufgrund der politischen Heimat des BundesprÃ¤sidenten ahnen, wen er meine.Â 

In grÃ¼ner Wolle gefÃ¤rbt

Jetzt weiÃŸ natÃ¼rlich jeder, der nicht hinter dem Mond lebt, dass der Ã¶sterreichische BundesprÃ¤sident in der grÃ¼nen Wolle gefÃ¤rbt ist. Das stellte er – wenn auch subtil – nach dem Sieg der Freiheitlichen bei der Nationalratswahl zur Schau, als Van der Bellen nicht den Sieger, Herbert Kickl (FPÃ–), mit der Regierungsbildung beauftragte, sondern den Verlierer, Karl Nehammer von der Ã–VP. Ein demokratiepolitischer Vorgang, den man bis dahin nicht gekannt hatte.Â 

Aus SolidaritÃ¤t Kopftuch tragen

Da braucht man sich nicht zu wundern, dass die Kommentarschreiber unter den salbungsvollen Worten des Staatsoberhaupts auf dessen Facebook-Seite regelrecht ausrasten. â€žAuch Sie haben dazu beigetragen, dass das Land gespalten ist und abgewirtschaftet wirdâ€œ, machte Dietmar Z. seinem Ã„rger Luft. Unvergessen bleibt, als Van der Bellen die Ã–sterreicher aufforderte, aus SolidaritÃ¤t zu den Musliminnen ein Kopftuch zu tragen. UnverstÃ¤ndnis lÃ¶ste der BundesprÃ¤sident aus, als er am Aschermittwoch den Moslems einen gesegneten Ramadan wÃ¼nschte, aber dem zeitgleichen Beginn der christlichen Fastenzeit keine Aufmerksamkeit schenkte.Â 

Selenskyj “voll und ganz” UnterstÃ¼tzung zugesagt

Sozusagen als oberster GralshÃ¼ter unserer immerwÃ¤hrenden NeutralitÃ¤t verspielte Van der Bellen das Vertrauen der Menschen, seit er bei einem Staatsbesuch des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj diesem bei einer Pressekonferenz jede UnterstÃ¼tzung zugesagt hatte, â€žvoll und ganzâ€œ.Â 

Mitschuld an Spaltung des Landes

All das trÃ¤gt dazu bei, dass die Reden von Van der Bellen â€“ egal ob in Bregenz, Salzburg oder Wien â€“ in den sozialen Medien umgehend fÃ¼r teils scharfe Reaktionen sorgen. Zahlreiche Nutzer werfen dem Staatsoberhaupt Doppelmoral und Mitschuld an der politischen Spaltung des Landes vor.

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