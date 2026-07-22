SPÃ– vor Totalabsturz in Leoben â€“ kommen jetzt Neuwahlen?

Nach dem Grazer Wahldebakel, bei dem die SPÃ– 3,9 Prozentpunkte verlor und nur noch 5,6 Prozent erreichte, wurde kurze Zeit spÃ¤ter sogar die Stadtorganisation aufgelÃ¶st. Doch auch in der zweitgrÃ¶ÃŸten Stadt der Steiermark, Leoben, kommt die Partei nicht zur Ruhe.

Jahrzehntelange SPÃ–-Vorherrschaft gerÃ¤t ins Wanken

In Leoben stellt die SPÃ– seit Jahrzehnten den BÃ¼rgermeister. Bis zur vergangenen Gemeinderatswahl lenkte sie die Geschicke der Stadt mit einer komfortablen absoluten Mehrheit. Unter BÃ¼rgermeister Kurt Wallner, der seit 2014 im Amt ist, geriet die Partei jedoch zunehmend unter Druck. Wallner Ã¼bernahm die SPÃ– mit knapp 53 Prozent der Stimmen und musste seither bei jeder Wahl Verluste hinnehmen. Bei der letzten Gemeinderatswahl stÃ¼rzte die Partei schlieÃŸlich auf 39 Prozent ab und verlor damit erstmals in ihrer Geschichte die absolute Mehrheit. Seit diesem Wahldebakel kommt die Leobener SPÃ– nicht mehr zur Ruhe. Die Partei kÃ¤mpft offenbar zunehmend damit, stabile politische VerhÃ¤ltnisse in der Stadt zu schaffen.

Koalition mit den kleinsten Fraktionen

Nach der Wahl gelang es BÃ¼rgermeister Wallner nicht, mit einer der grÃ¶ÃŸeren Parteien eine tragfÃ¤hige Mehrheit zu bilden. Weder mit der FPÃ– noch mit Ã–VP oder KPÃ– konnte eine Zusammenarbeit vereinbart werden. Der SPÃ– blieb lediglich eine Koalition mit den beiden kleinsten Fraktionen im Gemeinderat: der BÃ¼rgerliste Walter Reiter und den GrÃ¼nen. Um diese knappe Mehrheit Ã¼berhaupt zu ermÃ¶glichen, verzichtete die SPÃ– sogar auf einen Stadtratsposten, der an die BÃ¼rgerliste ging. Das Brisante daran: Walter Reiter zÃ¤hlt seit Jahren zu den schÃ¤rfsten Kritikern der Leobener SPÃ– und insbesondere von BÃ¼rgermeister Wallner. Einst selbst Mitglied der SPÃ–, grÃ¼ndete er spÃ¤ter die nach ihm benannte BÃ¼rgerliste. Ausgerechnet Reiter und die GrÃ¼nen sicherten Wallner schlieÃŸlich mit einer Mehrheit von nur einem Mandat das politische Ãœberleben.

Rekordleerstand bei Gemeindewohnungen

Bereits in den ersten Monaten zeigte sich jedoch, dass diese Zusammenarbeit alles andere als stabil war. Walter Reiter wurde unter anderem die Verantwortung fÃ¼r die rund 2.600 Gemeindewohnungen Ã¼bertragen. WÃ¤hrend seiner ZustÃ¤ndigkeit stieg der Wohnungsleerstand auf einen Rekordwert von rund 400 leerstehenden Wohnungen. Gleichzeitig wurde immer wieder Ã¼ber massive Spannungen innerhalb der Koalition und der Stadtverwaltung berichtet. Es war daher absehbar, dass dieses ZweckbÃ¼ndnis nicht von Dauer sein wÃ¼rde.

BÃ¼rgerliste verlÃ¤sst Koalition

Im MÃ¤rz erklÃ¤rte die BÃ¼rgerliste kurz vor der Gemeinderatssitzung ihren Austritt aus der Koalition. Gleichzeitig legte sie ihren Stadtratsposten sowie die ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r das Wohnungsreferat zurÃ¼ck. In der darauffolgenden Sitzung verfÃ¼gten die BÃ¼rgermeisterpartei und die GrÃ¼nen damit Ã¼ber keine Mehrheit mehr. Die Opposition konnte erstmals mehrere AntrÃ¤ge gegen den Willen der Stadtregierung durchsetzen. Doch die politische Wende hielt nur kurz an.

Reiter kehrt zurÃ¼ck â€“ SPÃ–-FunktionÃ¤r soll Platz machen

Bereits wenige Wochen spÃ¤ter gab Walter Reiter bekannt, doch wieder mit der Koalition zusammenarbeiten und BÃ¼rgermeister Wallner erneut die Mehrheit sichern zu wollen. Reiter soll Verantwortung und den Vorsitz eines Ausschusses Ã¼bernehmen, der gleich gut vergÃ¼tet wird wie ein Stadtratsposten. DafÃ¼r sollte erneut ein SPÃ–-FunktionÃ¤r Platz machen. Doch auch dieser Plan geriet ins Wanken.

VizebÃ¼rgermeisterin rechnet mit eigener Partei ab

Kurz vor der Gemeinderatssitzung im Juni erklÃ¤rte die SPÃ–-VizebÃ¼rgermeisterin Ã¼berraschend ihren RÃ¼cktritt. In ihrer RÃ¼cktrittserklÃ¤rung sparte sie nicht mit Kritik an der eigenen Partei und insbesondere an BÃ¼rgermeister Wallner. Sie bemÃ¤ngelte unter anderem mangelnde Kommunikation, fehlende WertschÃ¤tzung und den Umgang innerhalb der ParteifÃ¼hrung. Die geplante Wahl Walter Reiters musste daraufhin verschoben werden. FÃ¼r viele Beobachter bestÃ¤tigte sich damit einmal mehr der Eindruck, dass es der Leobener Stadtregierung in erster Linie um den Erhalt der eigenen Macht geht.

Mehrheit hÃ¤ngt an einer einzigen Stimme

Die zurÃ¼ckgetretene VizebÃ¼rgermeisterin bleibt allerdings weiterhin Mitglied des Gemeinderates. Sollte sie kÃ¼nftig gegen die eigene Partei stimmen oder sich bei Abstimmungen enthalten, verfÃ¼gen SPÃ–, GrÃ¼ne und BÃ¼rgerliste erneut Ã¼ber keine gesicherte Mehrheit. Besonders spannend dÃ¼rfte daher die Budgetsitzung im Dezember werden, bei der das Budget fÃ¼r das Jahr 2027 beschlossen werden soll. In der Vergangenheit haben FPÃ–, Ã–VP und KPÃ– dem Budget regelmÃ¤ÃŸig ihre Zustimmung verweigert. FÃ¤llt der SPÃ– nun auch nur eine weitere Stimme weg, kÃ¶nnte das Budget keine Mehrheit finden.

Politisches Erdbeben mÃ¶glich

Zwar wÃ¤re eine spÃ¤tere Beschlussfassung im Jahr 2027 grundsÃ¤tzlich mÃ¶glich, sollte sich bis dahin eine Mehrheit ergeben. Hinter den Kulissen wird jedoch bereits Ã¼ber ein mÃ¶gliches politisches Erdbeben spekuliert. Mehrere politische Beobachter halten mittlerweile sogar Neuwahlen fÃ¼r ein realistisches Szenario. Sollte es tatsÃ¤chlich dazu kommen, droht der Leobener SPÃ– nach den anhaltenden internen Turbulenzen und den stetigen Stimmenverlusten ein historischer Absturz.

FPÃ–-VizebÃ¼rgermeister: â€žWallners Projekt ist gescheitertâ€œ

Der freiheitliche VizebÃ¼rgermeister Florian Wernbacher findet zu der Situation klare Worte: â€žWallners Projekt ist bereits einmal gescheitert â€“ und alles deutet darauf hin, dass es ein zweites Mal scheitern wird. Die Menschen haben ein Recht auf klare VerhÃ¤ltnisse statt auf Machtspiele und politisches Taktieren. Seit der Wahl herrscht Stillstand, wichtige Entscheidungen bleiben liegen. So kann keine zukunftsorientierte Politik funktionieren. Neuwahlen sind fÃ¼r uns nicht das Ziel. Unser Auftrag ist es, fÃ¼r die Menschen zu arbeiten. Wenn die SPÃ– dieses Kasperltheater jedoch nicht endlich beendet und die festgefahrene Situation weiter bestehen bleibt, dann sind wir bereit, Verantwortung zu Ã¼bernehmen â€“ auch im Rahmen von Neuwahlen.â€œ