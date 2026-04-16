Hannes Amesbauer, Sachleistungskarte

Der freiheitliche Landesrat Hannes Amesbauer sieht in der Ausweitung der Sachleistungskarte auf Ukrainer einen wichtigen Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit.

Foto: Land Steiermark

Steiermark

16. April 2026 / 14:43 Uhr

FPÃ–-Landesrat greift durch: Sachleistungskarte jetzt auch fÃ¼r Ukrainer

Die Steiermark dehnt die Sachleistungskarte nun auch auf Personen mit Vertriebenenstatus aus. Nach der erfolgreichen EinfÃ¼hrung bei rund 963 Asylwerbern werden jetzt die 5.580 Ukrainer in das System aufgenommen.

Umsetzung bis Ende des Jahres

Damit ist die blau-schwarz regierte Steiermark das erste Bundesland, das diesen Schritt setzt. Bereits die ersten 57 Karten wurden an Quartiergeber ausgegeben, weitere 600 folgen am 16. April. Bis Ende des Monats sollen die Karten erstmals befÃ¼llt und nutzbar sein. Die vollstÃ¤ndige Umstellung soll bis zum 3. Quartal 2026 abgeschlossen sein.

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Grundlegender Paradigmenwechsel

FPÃ–-Landesrat Hannes Amesbauer (FPÃ–) zeigte sich zufrieden. Ã–ffentliche Mittel sollen zweckgebunden eingesetzt und im regionalen Wirtschaftskreislauf gehalten werden. Die Sachleistungskarte diene als Instrument fÃ¼r Struktur, Transparenz und Fairness gegenÃ¼ber den Steuerzahlern. Die BevÃ¶lkerung habe lÃ¤ngst kein VerstÃ¤ndnis mehr, dass Steuergeld in MillionenhÃ¶he bedingungslos fÃ¼r Asylanten und Vertriebene aufgewendet werde, erklÃ¤rte Amesbauer – insbesondere in Zeiten von Budgetkonsolidierungen. Die Umstellung von Bargeldleistungen auf Sachleistungen sowie auch die EinfÃ¼hrung von BemÃ¼hungspflichten im Rahmen der Grundversorgungsreform fÃ¼r jene, die vollen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, sei daher ein wichtiger grundlegender Paradigmenwechsel.

Leistungsverweigerer werden sanktioniert

Parallel dazu wird am 28. April im Landtag die Reform der Grundversorgung behandelt. Sie verknÃ¼pft Leistungen kÃ¼nftig mit nachweislichen ArbeitsbemÃ¼hungen von Personen mit Arbeitsmarktzugang, insbesondere ukrainischen Vertriebenen. Das AMS Steiermark soll dafÃ¼r die konkreten MaÃŸnahmen festlegen. Bei fehlender Mitwirkung kann das Land LeistungskÃ¼rzungen oder -einstellungen verhÃ¤ngen. Ã–VP-Landesrat Karlheinz KornhÃ¤usl betonte, Ziel sei ein â€žgeordnetes, nachvollziehbares Systemâ€œ mit klaren Regeln: Wer UnterstÃ¼tzung erhÃ¤lt, muss sich an diese halten.

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