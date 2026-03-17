“Graz als Armenhaus Ã–sterreichs”: Land gegen Notquartiere fÃ¼r mehr Ukrainer

Die BundeslÃ¤nder haben die Ersthilfe fÃ¼r ukrainische FlÃ¼chtlingsfamilien gestoppt; auch das kommunistisch regierte Graz kann sich diese Leistungen inzwischen nicht mehr leisten. Dort beschwert man sich bei der Landesregierung, die dafÃ¼r aber lÃ¤ngst nicht mehr zustÃ¤ndig ist.

Keine Notquartiere vom Land

Seit Sommer 2025 stellt das Land keine Notquartiere mehr bereit. Graz Ã¼bernahm bisher Kosten von 230.000 Euro fÃ¼r 10.000 NÃ¤chtigungen â€“ ab Mai 2026 endet diese UnterstÃ¼tzung. Betroffen sind vor allem MÃ¼tter mit Kleinkindern, die von Caritas und Vinziwerken betreut werden. KPÃ–-BÃ¼rgermeisterin Elke Kahr hatte an Landesrat Hannes Amesbauer, Landeshauptmann Mario Kunasek (beide FPÃ–) und Innenminister Gerhard Karner (Ã–VP) appelliert, eine ÃœberbrÃ¼ckungszeit von einer Woche bis eineinhalb Monaten bis zum Erhalt des Vertriebenenstatus zu gewÃ¤hren.

Steiermark will nicht fÃ¼r Grazer Politik zahlen

Das Land Steiermark verweist aber auf den Beschluss der LÃ¤nderkonferenz vom Dezember: Amesbauer stellte klar, dass die Unterbringung und Erstversorgung von Vertriebenen bis zur KlÃ¤rung des Aufenthaltsstatus Aufgabe des Bundes sei. Deshalb werde die Steiermark weder ein neues Aufnahmezentrum erÃ¶ffnen noch die Kosten fÃ¼r die Politik der Grazer Stadtregierung Ã¼bernehmen. Die RealitÃ¤t sei:

Mit einer groÃŸzÃ¼gigen FÃ¶rderpolitik und der Grazer Sozialcard lockt BÃ¼rgermeisterin Kahr zunehmend illegale Wirtschaftsmigranten aus aller Welt in die Landeshauptstadt und mÃ¶chte anschlieÃŸend die finanziellen Folgen dem Land Steiermark aufbÃ¼rden.

Gibt es Ã¼berhaupt obdachlose Ukrainer?

Gleichzeitig kÃ¶nne Kahr nicht einmal nachweisen, ob es sich tatsÃ¤chlich um Personen mit Vertriebenenstatus handelt. Obwohl von â€žzahlreichen FÃ¤llenâ€œ die Rede sei, sei dem Land bis heute kein einziger konkreter Fall von gestrandeten obdachlosen ukrainischen Vertriebenen in Graz gemeldet worden. Die Politik der linken Grazer Stadtregierung wollen die Freiheitlichen nicht dabei unterstÃ¼tzen, â€žGraz zum Armenhaus Ã–sterreichsâ€œ zu machen. Amesbauer wÃ¶rtlich: