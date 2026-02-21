Jugendlandesrat Hermann: Gegen Social Media-Verbote, fÃ¼r Vorschule und Latein-Unterricht

Ein mÃ¶gliches Social Media-Verbot fÃ¼r Kinder unter 14 Jahren wird aktuell heiÃŸ diskutiert. Der steirische FPÃ–-Bildungslandesrat Stefan Hermann sprach sich im heutigen â€žSamstagsgesprÃ¤châ€œ mit ORF Steiermark-Chefredakteur Wolfgang Schaller gegen die Linie der Verlierer-Ampel und gegen â€žradikale Verboteâ€œ aus.

Moderner Jugendschutz beginnt bei AufklÃ¤rung

Zwar erkenne er den Einfluss sozialer Medien auf die Entwicklung von Kindern klar an, bekannte sich jedoch zum Grundrecht auf Informationsfreiheit. â€žMan sollte im Sinne eines modernen Jugendschutzes bei der AufklÃ¤rung ansetzenâ€œ, forderte Hermann und verwies auf die Verantwortung der Eltern, den Umgang ihrer Kinder mit digitalen Plattformen zu begleiten.

Steirisches Handyverbot zeigt Wirkung

Positiv bewertete Hermann wiederum das seit einem Jahr bestehende Handyverbot an steirischen Schulen, das mittlerweile bundesweit ausgeweitet wurde. â€žEs war wichtig, gleich zu Beginn ein Zeichen zu setzenâ€œ, so Hermann. Kinder und Jugendliche brÃ¤uchten RÃ¤ume ohne stÃ¤ndige Ablenkung, um sich besser konzentrieren zu kÃ¶nnen.

Bekenntnis zum Latein-Unterricht

Mit Blick auf die PlÃ¤ne von Neos-Bildungsminister Christoph Wiederkehr, den Einsatz von KÃ¼nstlicher Intelligenz im Unterricht auszuweiten, warnt Hermann vor einer VerdrÃ¤ngung traditioneller FÃ¤cher. Gerade Latein sei â€žeine SÃ¤ule unseres Bildungssystems, gerade fÃ¼r sprach- und kunstinteressierte Kinderâ€œ. KI solle fÃ¤cherÃ¼bergreifend eingesetzt werden, allerdings stelle sich die Frage, ob ausreichend qualifiziertes Lehrpersonal zur VerfÃ¼gung stehe.

LÃ¤ngere Volksschule nicht Ã¼berall geeignet

Skepsis Ã¤uÃŸert Hermann auch gegenÃ¼ber der im rot-pink regierten Wien diskutierten VerlÃ¤ngerung der Volksschule auf sechs Jahre. FÃ¼r die Steiermark sei das Modell aufgrund der FlÃ¤che, der Infrastruktur und des Personalbedarfs ungeeignet. Er mahnte: â€žAlso nur, weil etwas gut klingt auf den ersten Blick, muss man es auch zu Ende denken.â€œ

Lehrer wollen Vorschule zurÃ¼ck

Viele Lehrer wÃ¼nschten indes die WiedereinfÃ¼hrung der Vorschule. Zahlreiche Kinder seien bei Schuleintritt zwar formal schulpflichtig, verfÃ¼gten aber noch nicht Ã¼ber die nÃ¶tige Schulreife. â€žBitte, bitte, bitte bringt die Vorschule zurÃ¼ckâ€œ, habe er hÃ¤ufig von LehrkrÃ¤ften gehÃ¶rt. Eine Vorschule sei â€žsicher ein zweckmÃ¤ÃŸiges Instrumentâ€œ.