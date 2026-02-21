Der freiheitliche steirische Jugendlandesrat Stefan Herrmann sieht ein Social Media-Verbot fÃ¼r Kinder als nicht zielfÃ¼hrend.

Foto: FPÃ–-Steiermark/Krenn

Steiermark

21. Feber 2026 / 18:41 Uhr

Jugendlandesrat Hermann: Gegen Social Media-Verbote, fÃ¼r Vorschule und Latein-Unterricht

Ein mÃ¶gliches Social Media-Verbot fÃ¼r Kinder unter 14 Jahren wird aktuell heiÃŸ diskutiert. Der steirische FPÃ–-Bildungslandesrat Stefan Hermann sprach sich im heutigen â€žSamstagsgesprÃ¤châ€œ mit ORF Steiermark-Chefredakteur Wolfgang Schaller gegen die Linie der Verlierer-Ampel und gegen â€žradikale Verboteâ€œ aus.

Moderner Jugendschutz beginnt bei AufklÃ¤rung

Zwar erkenne er den Einfluss sozialer Medien auf die Entwicklung von Kindern klar an, bekannte sich jedoch zum Grundrecht auf Informationsfreiheit. â€žMan sollte im Sinne eines modernen Jugendschutzes bei der AufklÃ¤rung ansetzenâ€œ, forderte Hermann und verwies auf die Verantwortung der Eltern, den Umgang ihrer Kinder mit digitalen Plattformen zu begleiten.


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Steirisches Handyverbot zeigt Wirkung

Positiv bewertete Hermann wiederum das seit einem Jahr bestehende Handyverbot an steirischen Schulen, das mittlerweile bundesweit ausgeweitet wurde. â€žEs war wichtig, gleich zu Beginn ein Zeichen zu setzenâ€œ, so Hermann. Kinder und Jugendliche brÃ¤uchten RÃ¤ume ohne stÃ¤ndige Ablenkung, um sich besser konzentrieren zu kÃ¶nnen.

Bekenntnis zum Latein-Unterricht

Mit Blick auf die PlÃ¤ne von Neos-Bildungsminister Christoph Wiederkehr, den Einsatz von KÃ¼nstlicher Intelligenz im Unterricht auszuweiten, warnt Hermann vor einer VerdrÃ¤ngung traditioneller FÃ¤cher. Gerade Latein sei â€žeine SÃ¤ule unseres Bildungssystems, gerade fÃ¼r sprach- und kunstinteressierte Kinderâ€œ. KI solle fÃ¤cherÃ¼bergreifend eingesetzt werden, allerdings stelle sich die Frage, ob ausreichend qualifiziertes Lehrpersonal zur VerfÃ¼gung stehe.

LÃ¤ngere Volksschule nicht Ã¼berall geeignet

Skepsis Ã¤uÃŸert Hermann auch gegenÃ¼ber der im rot-pink regierten Wien diskutierten VerlÃ¤ngerung der Volksschule auf sechs Jahre. FÃ¼r die Steiermark sei das Modell aufgrund der FlÃ¤che, der Infrastruktur und des Personalbedarfs ungeeignet. Er mahnte: â€žAlso nur, weil etwas gut klingt auf den ersten Blick, muss man es auch zu Ende denken.â€œ

Lehrer wollen Vorschule zurÃ¼ck

Viele Lehrer wÃ¼nschten indes die WiedereinfÃ¼hrung der Vorschule. Zahlreiche Kinder seien bei Schuleintritt zwar formal schulpflichtig, verfÃ¼gten aber noch nicht Ã¼ber die nÃ¶tige Schulreife. â€žBitte, bitte, bitte bringt die Vorschule zurÃ¼ckâ€œ, habe er hÃ¤ufig von LehrkrÃ¤ften gehÃ¶rt. Eine Vorschule sei â€žsicher ein zweckmÃ¤ÃŸiges Instrumentâ€œ.


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