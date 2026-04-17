Dramatischer RÃ¼ckgang bei China-GeschÃ¤ften: Kunasek reagiert mit Besuch

Im ersten Halbjahr 2025 ist die Ausfuhr von steirischen Waren nach China um fast die HÃ¤lfte auf 450 Euro zurÃ¼ckgegangen. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÃ–) mÃ¶chte dem nicht weiter tatenlos zuschauen und hat sich fÃ¼r eine Reise zum drittwichtigsten Handelspartner der Steiermark entschlossen, um die Wirtschaft neu anzukurbeln.

Robotik und KI im Fokus

Eine JubilÃ¤um, nÃ¤mlich 55 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Ã–sterreich und China, bieten Kunasek dafÃ¼r den idealen Rahmen, vom 16. bis 23. April wichtige Wirtschafts-Kontakte aufzufrischen und neue zu finden. Kunasek hat dabei Firmen im Fokus, die in den Bereichen Robotik und KI tÃ¤tig sind. Auf dem Programm stehen Stationen in Shanghai, Nanjing, Guiyang und Guangzhou, wo diese GeschÃ¤ftsfelder eine besonders rasante Entwicklung nehmen.

Wichtiger Schritt fÃ¼r neue Chancen

Kunasek betonte, dass aus der Steiermark nicht alles zu machen sei, aber die MÃ¶glichkeiten, die man habe, mÃ¼sse man nutzen. Steiermark kÃ¶nne auf bereits gute Beziehungen bauen, die nun zu erneuern wÃ¤ren. â€žIch mÃ¶chte alles tun, um die Steiermark voranzubringen und damit auch Ã–sterreichâ€œ, sagte Kunasek. Auf seiner Facebook-Seite schrieb er gestern, Donnerstag:

Mein Tag beginnt in der Metropole von Shanghai. Dort treffe ich BÃ¼rgermeister Gong Zheng. Gemeinsam unterzeichnen wir ein Memorandum of Understanding zwischen der Steiermark und Shanghai. Unser Ziel ist, den Austausch zu vertiefen und die Zusammenarbeit zu stÃ¤rken â€“ von Wirtschaft und Handel Ã¼ber Gesundheit bis hin zu Sport und Tourismus. Das ist ein wichtiger Schritt fÃ¼r neue Chancen und starke Partnerschaften. Ebenso bedanke ich mich herzlich fÃ¼r die hervorragende Gastfreundschaft in Shanghai und den konstruktiven Austausch mit BÃ¼rgermeister Gong Zheng.

GroÃŸer Hoffnungsmarkt

Im Verlauf dieser China-Reise werden noch weitere Abkommen mit chinesischen Provinzen unterzeichnet. Diese Abkommen sollen es steirischen Unternehmen erleichtern, in China FuÃŸ zu fassen. FÃ¼r viele steirische Firmen ist China nach wie vor ein groÃŸer Hoffnungsmarkt. Neben der Politik nehmen mehr als 20 Vertreterinnen und Vertreter steirischer Unternehmer an dieser mehrtÃ¤gigen China-Reise teil.