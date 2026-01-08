Kommunisten wollen Erben enteignen: Kunasek nimmt Mateschitz-Familie in Schutz

Die KPÃ– Steiermark fordert erneut die EinfÃ¼hrung von VermÃ¶gens- und Schenkungssteuern. Im Zuge dieser Debatte geriet auch die Unternehmer-Familie Mateschitz ins Visier der Kommunisten. Konkret wurde dem Sohn des verstorbenen Red-Bull-GrÃ¼nders vorgeworfen, rund 37 Milliarden Euro â€žohne eigene Arbeitâ€œ geerbt zu haben. Das wollte der freiheitliche Landeshauptmann Mario Kunasek so nicht stehen lassen.

Kommunisten lehnen Leistung ab

Kunasek regierte mit klaren Worten. Er sprach in Richtung von KPÃ–-Klubobfrau ClaudiaÂ Klimt-Weithaler im Landtag von einer â€žstandortpolitischen Geisterfahrt in Reinkulturâ€œ. Die Familie von Red-Bull-GrÃ¼nder Dietrich Mateschitz und seinen Erben werde dabei sinnbildlich fÃ¼r alles verantwortlich gemacht, was Kommunisten grundsÃ¤tzlich ablehnen: wirtschaftlichen Erfolg, unternehmerische Leistung und private Investitionen.

Millionen an Steuern und tausende ArbeitsplÃ¤tze

Kunasek verweist in diesem Zusammenhang auf das Projekt Spielberg, das rund 500 Millionen Euro an WertschÃ¶pfung in der Steiermark geschaffen habe. Etwa 1.800 ArbeitsplÃ¤tze seien direkt oder indirekt mit dem Projekt verbunden â€“ insbesondere in der Obersteiermark. Zudem zahle Red Bull im Jahr etwa 600 Millionen Euro Steuern in Ã–sterreich. Diese Effekte einfach auszublenden, nur weil man persÃ¶nlich ein Problem mit der Familie Mateschitz oder mit Unternehmen und SelbststÃ¤ndigkeit habe, sei nicht nachvollziehbar.

Kommunisten schaden Wirtschaftsstandort

Der Landeshauptmann kritisierte, dass die KPÃ– mit ihrer Rhetorik gezielt erfolgreiche Unternehmer-Familien angreife und dabei die realen Auswirkungen auf BeschÃ¤ftigung, Investitionen und regionale Entwicklung ignoriere. Wer so argumentiere, schade nicht einzelnen Familien, sondern dem Wirtschaftsstandort Steiermark insgesamt.