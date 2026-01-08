Mario Kunasek im steirischen Landtag

Die erfolgreiche Unternehmer-Familie Mateschitz wÃ¼rde sinnbildlich fÃ¼r alles stehen, was die Kommunisten ablehnen, so der freiheitliche steirische Landeshauptmann Mario Kunasek.

Foto: Screenshot Mario Kunsek / Facebook

Steiermark

8. JÃ¤nner 2026 / 18:04 Uhr

Kommunisten wollen Erben enteignen: Kunasek nimmt Mateschitz-Familie in Schutz

Die KPÃ– Steiermark fordert erneut die EinfÃ¼hrung von VermÃ¶gens- und Schenkungssteuern. Im Zuge dieser Debatte geriet auch die Unternehmer-Familie Mateschitz ins Visier der Kommunisten. Konkret wurde dem Sohn des verstorbenen Red-Bull-GrÃ¼nders vorgeworfen, rund 37 Milliarden Euro â€žohne eigene Arbeitâ€œ geerbt zu haben. Das wollte der freiheitliche Landeshauptmann Mario Kunasek so nicht stehen lassen.

Kommunisten lehnen Leistung ab

Kunasek regierte mit klaren Worten. Er sprach in Richtung von KPÃ–-Klubobfrau ClaudiaÂ Klimt-Weithaler im Landtag von einer â€žstandortpolitischen Geisterfahrt in Reinkulturâ€œ. Die Familie von Red-Bull-GrÃ¼nder Dietrich Mateschitz und seinen Erben werde dabei sinnbildlich fÃ¼r alles verantwortlich gemacht, was Kommunisten grundsÃ¤tzlich ablehnen: wirtschaftlichen Erfolg, unternehmerische Leistung und private Investitionen.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung


Millionen an Steuern und tausende ArbeitsplÃ¤tze

Kunasek verweist in diesem Zusammenhang auf das Projekt Spielberg, das rund 500 Millionen Euro an WertschÃ¶pfung in der Steiermark geschaffen habe. Etwa 1.800 ArbeitsplÃ¤tze seien direkt oder indirekt mit dem Projekt verbunden â€“ insbesondere in der Obersteiermark. Zudem zahle Red Bull im Jahr etwa 600 Millionen Euro Steuern in Ã–sterreich. Diese Effekte einfach auszublenden, nur weil man persÃ¶nlich ein Problem mit der Familie Mateschitz oder mit Unternehmen und SelbststÃ¤ndigkeit habe, sei nicht nachvollziehbar.

Kommunisten schaden Wirtschaftsstandort

Der Landeshauptmann kritisierte, dass die KPÃ– mit ihrer Rhetorik gezielt erfolgreiche Unternehmer-Familien angreife und dabei die realen Auswirkungen auf BeschÃ¤ftigung, Investitionen und regionale Entwicklung ignoriere. Wer so argumentiere, schade nicht einzelnen Familien, sondern dem Wirtschaftsstandort Steiermark insgesamt.

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

15.

Apr

20:11 Uhr
15. April 2026

Verwirrung um Ukraine-Auszeichnung: Doch kein Orden fÃ¼r Meinl-Reisinger?

15. April 2026

Der Umfrage-Schock fÃ¼r Altparteien: AfD fÃ¼hrt, CDU und SPD stÃ¼rzen ab

15. April 2026

Riess-Hahn als ORF-Chefin – was hat Ã–VP-Kanzler Stocker denn da geritten?

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
â€žSuicide of Europe?â€œ â€“ Diese Konferenz sorgt fÃ¼r Diskussionen!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.