Die jÃ¼ngsten Warnungen der Tiroler Ã„rztekammer vor einem drohenden Mangel an Nitril-Einweghandschuhen fÃ¼r medizinisches Personal werfen ein Schlaglicht auf eine besorgniserregende Entwicklung in der Gesundheitsversorgung Europas.

Schwarzer Peter Amerika und Israel zugeschoben

Ein einfaches, aber essenzielles Produkt, das den Medizinern in ihren tÃ¤glichen Praktiken hilft, wird allerdings nicht aufgrund globaler geopolitischer Spannungen knapp, wie die Ã„rztekammer argumentiert.

Es ist die schlechte Politik in Europa, die die Gesundheitsversorgung in die AbhÃ¤ngigkeit vor allem Asiens gebracht hat.

Problem seit Jahren bekannt

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass der europÃ¤ische Gesundheitssektor mit VersorgungsengpÃ¤ssen konfrontiert wird.

Wie Gerald Hauser, freiheitlicher EU-Abgeordneter, anprangert, zeigt sich hier das Versagen der EU-Kommission bei der Sicherstellung einer stabilen Versorgung mit medizinischen Produkten. Und das seit Jahren.

AbhÃ¤ngigkeit von Asien

Der globale Markt fÃ¼r medizinische Einweghandschuhe ist ein Paradebeispiel fÃ¼r die AbhÃ¤ngigkeit Europas von Asien, insbesondere von LÃ¤ndern wie China und Malaysia, die groÃŸe Marktanteile bei der Herstellung und Lieferung dieser Produkte halten. Etwa 70 Prozent der weltweit in Europa und Japan produzierten Medikamente enthalten Wirkstoffe, die in China hergestellt werden.

Laut der internationalen Marktanalyse soll der Markt fÃ¼r Einweghandschuhe von 13,61 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 46,49 Milliarden US-Dollar bis 2034 wachsen. Etwa 49 Prozent der weltweiten Gummihandschuhexporte stammen aus Malaysia, wÃ¤hrend China und Indien bei der Herstellung von Medikamenten und medizinischen GerÃ¤ten dominieren.

AbhÃ¤ngigkeit sorgt fÃ¼r Preissteigerungen

Dies fÃ¼hrt zu einer unsicheren Versorgungslage, wie die Tiroler Ã„rztekammer warnt, die auf mÃ¶gliche LieferengpÃ¤sse und Preissteigerungen hinweist.

Hauser kritisiert in seiner Stellungnahme die EU-Kommission scharf und fordert eine klare Stellungnahme zu den Ursachen dieser Mangelerscheinungen:

Was macht die EU wirklich, um die notwendigen Nitril-Handschuhe fÃ¼r Mediziner zu sichern?

Hauser fordert die RÃ¼ckkehr zu einer nationalstaatlichen Verantwortung im Gesundheitsbereich.

Die globalen Lieferketten und ihre Konsequenzen

Die Frage bleibt nÃ¤mlich, wie lange Europa noch in der Lage sein wird, sich auf Asien zu verlassen, insbesondere angesichts der wachsenden geopolitischen Unsicherheiten und der steigenden Produktionskosten in China.

China ist nach wie vor ein dominanter Akteur in der Medikamenten- und Medizinprodukteproduktion, doch die zunehmende Umweltpolitik des Landes kÃ¶nnte die Produktionskosten weiter ansteigen lassen.

Preisanstieg bei Paracetamol

Wie etwa beim Wirkstoff Paracetamol: Die SchlieÃŸung von ProduktionsstÃ¤tten aufgrund von Umweltauflagen fÃ¼hrte zu einem drastischen Anstieg der Preise. Auch Indien, das in vielen Bereichen auf chinesische Lieferketten angewiesen ist, hat mit Ã¤hnlichen Problemen zu kÃ¤mpfen.

Appell zum Handeln

Doch BrÃ¼ssel macht nichts. â€žSeit Ã¼ber einem Jahr wird in praktisch jeder Sitzung des Gesundheitsausschusses der EU unter anderem Ã¼ber NotfallmaÃŸnahmen gesprochen, einschlieÃŸlich einer ausreichenden Versorgung mit Arzneimitteln und Medizinprodukten. Ich kann dieses vÃ¶llig abgehobene Gerede der Globalisten, der EU-Kommission und der Systemparteien â€“ Volkspartei, Sozialisten, GrÃ¼ne, Liberale â€“ mittlerweile nicht mehr hÃ¶ren!â€œ, erklÃ¤rte Hauser.

Denn es drohe sogar jenseits der Medikamente auch ein Mangel an Nitrilprodukten â€“ wie Einweghandschuhen â€“ und an Helium, ohne die ein modernes Gesundheitssystem nicht mehr funktionieren kÃ¶nne.

Viel Papier, kein Ergebnis

Die â€žvollmundige Politik der EU-Kommissionâ€œ habe laut Hauser lÃ¤ngst nichts mehr mit der RealitÃ¤t zu tun.

â€žGerade der Gesundheitsbereich ist ein Musterbeispiel fÃ¼r das Totalversagen der EU-Kommission. Jede Menge Verordnungen, Papiere, Strategien, noch mehr Geld, aber Mangel in allen Bereichen!â€œ

ZurÃ¼ck zu Nationalstaaten

Die LÃ¶sung sieht Hauser in der StÃ¤rkung der Gesundheitspolitik der Nationalstaaten. Denn die EU-Kommission lÃ¶se keine Probleme im Gesundheitsbereich, sie sei lÃ¤ngst selbst zum Problem gewordenâ€œ, unterstrich der Freiheitliche. Er will wissen, wie es zu solchen Mangelerscheinungen kommen kann, obwohl das EU-Parlament und die Kommission stÃ¤ndig Ã¼ber die Versorgung mit Medizinprodukten reden.

Und vor allem will Hauser wissen,

â€¦ wie die ProblemlÃ¶sung fÃ¼r die Versorgung mit Nitrilprodukten und beim Helium aussieht. Die EU hat diese Kompetenzen an sich gezogen, jetzt wird sie â€“ in dieser Krise â€“ beweisen mÃ¼ssen, ob sie ihre groÃŸspurigen Versprechen halten kann!