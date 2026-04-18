Pakt mit Indien: Causa um â€žÃ–sterreichische Kriegsschiffeâ€œ wird immer skurriler

WÃ¤hrend des Besuchs von Ã–VP-Bundeskanzler Christian Stocker in Indien wurden in einer AbsichtserklÃ¤rung â€žgegenseitige Besuche von MilitÃ¤rschiffenâ€œ vereinbart. Das sorgte fÃ¼r Spott im Netz, weil Ã–sterreichs Bundesheer freilich Ã¼ber keine Kriegsschiffe mehr verfÃ¼gt, und fÃ¼r ErklÃ¤rungsnot beim Bundesheer.

Wunsch von Indien

Ãœber diese skurrile â€žAbsichtserklÃ¤rungâ€œ hatte zuerst orf.at berichtet, den Text aber – wie berichtet – dann plÃ¶tzlich Ã¼ber Nacht geÃ¤ndert. PlÃ¶tzlich war vom gegenseitigen Besuch von MilitÃ¤rschiffen keine Rede mehr. Report24 fragte aufgrund des ursprÃ¼nglichen Berichts beim Bundesheer nach, was es mit dieser Vereinbarung auf sich hat. Antwort des Pressesprechers Michael Bauer auf X:

Es war der Wunsch Indiens, die Vereinbarung mÃ¶glichst breit zu definieren.

AbsichtserklÃ¤rung fÃ¼r den Hugo

Stocker und Co. haben ihre Unterschrift also unter einen Text gesetzt, in dem etwas vereinbart wurde, das gar nicht eingehalten werden kann. AuÃŸer es gibt ein Geheimprojekt mit der EU Ã¼ber eine Kostenbeteiligung bei Kriegsschiffen, von dem bisher noch keiner Kenntnis hat. Schwaches Indiz dafÃ¼r: Ein Verweis auf die Ã¶sterreichische NeutralitÃ¤t kommt in der AbsichtserklÃ¤rung nicht vor. DafÃ¼r wird ausdrÃ¼cklich betont, dass die ErklÃ¤rung keine rechtliche Bindungswirkung entfalte. HeiÃŸt: Die AbsichtserklÃ¤rung ist ohnehin fÃ¼r den Hugo.