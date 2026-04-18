Endlich â€žSchwarz auf WeiÃŸâ€œ: Am intolerantesten sind die GrÃ¼nen-AnhÃ¤nger

Was viele lÃ¤ngst wahrgenommen haben, bestÃ¤tigt jetzt eine neue Umfrage des renommierten Meinungsforschungsinstituts Allensbach im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Toleranz nur ein Lippenbekenntnis

Die Bereitschaft, andere Meinungen zu akzeptieren, ist vor allem in bestimmten politischen Milieus Ã¼berraschend gering.

Besonders bei den AnhÃ¤ngern der GrÃ¼nen. Mit 28 Prozent geben mehr als ein Viertel der Befragten aus diesem Lager an, sich hÃ¤ufig Ã¼ber Meinungen zu Ã¤rgern, die von der eigenen abweichen.

Jeder fÃ¼nfte hat Probleme mit anderen Meinungen

Dies macht sie zur am wenigsten toleranten Gruppe aller befragten ParteianhÃ¤nger.

Im Gegensatz dazu regt sich nur jeder FÃ¼nfte der UnionswÃ¤hler (19 Prozent) oder der SPD-WÃ¤hler (18 Prozent) Ã¼ber abweichende Meinungen auf. Der Durchschnitt in der BevÃ¶lkerung liegt bei 21 Prozent.

Uni-Absolventen besonders intolerant

Die Allensbach-Umfrage, die vom 23. MÃ¤rz bis zum 9. April 2026 unter 1.057 reprÃ¤sentativ ausgewÃ¤hlten Personen in der Bundesrepublik Deutschland durchgefÃ¼hrt wurde, wirft auch ein Licht auf den Zusammenhang zwischen Bildung und Toleranz. So gaben hÃ¶her gebildete Personen hÃ¤ufiger an, Schwierigkeiten mit abweichenden Meinungen zu haben, als solche mit weniger formeller Ausbildung.

Ein offener Widerspruch zum Bild, das die Mainstream-Medien prÃ¤gen, wonach die akademischen Elite besonders aufgeschlossen gegenÃ¼ber anderen Positionen sei.

Sinkende KommunikationsfÃ¤higkeiten

Ein weiterer interessanter Punkt der Umfrage betrifft die Wahrnehmung der eigenen KommunikationsfÃ¤higkeiten. 39 Prozent der Befragten gaben an, dass es ihnen in persÃ¶nlichen GesprÃ¤chen schwerfÃ¤llt, geduldig zuzuhÃ¶ren und sich zurÃ¼ckzuhalten. 17 Prozent berichteten, dass sie andere hÃ¤ufig unterbrechen.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass nicht nur die Toleranz gegenÃ¼ber anderen Meinungen, sondern auch die FÃ¤higkeit zur konstruktiven Kommunikation insgesamt auf einem Tiefpunkt angekommen ist.

VerhÃ¤rtung der Fronten

Die Umfrage wirft auch einen Blick auf das private Umfeld. 57 Prozent der Befragten gaben an, dass sie in ihrem Freundes- oder Familienkreis mit Personen zu tun haben, mit denen politische GesprÃ¤che schlicht nicht mehr mÃ¶glich sind. Nur ein Drittel der Teilnehmer erlebte ihr privates Umfeld als offen fÃ¼r politische Debatten.

Die Gesellschaft zerfÃ¤llt offenbar zunehmend in politische Lager, was den Dialog erschwert.

Irrtum Ã¼ber Interneteinfluss

Doch daran sind nicht das Internet oder die Sozialen Medien schuld, wie die Allensbach-Umfrage nachweist.

Denn die Annahme, dass das Internet Nutzer in abgeschottete Meinungsblasen treibt, in denen sie sich ausschlieÃŸlich mit Gleichgesinnten austauschen, ist falsch. TatsÃ¤chlich sind die persÃ¶nlichen, â€žanalogenâ€œ Freundeskreise der Befragten politisch homogener als die digitalen Netzwerke. In sozialen Medien begegnen viele Nutzer hÃ¤ufiger abweichenden Meinungen, als sie es in ihrem direkten sozialen Umfeld tun.

Internet als Chance

Dies legt nahe, dass das Internet keineswegs immer zu einer Isolation in einer politischen Blase fÃ¼hrt, sondern vielmehr eine Plattform bietet, auf der unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen â€“ auch wenn dies nicht immer zu einem produktiven Austausch fÃ¼hrt.

POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI Ã–STERREICH (FPÃ–). Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung