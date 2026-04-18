Systematischer Missbrauch von Kindern: Islam-Lehrer vor Gericht

Ein schwerwiegender Kriminalfall beschÃ¤ftigt derzeit das Landgericht Ellwangen (Baden-WÃ¼rttemberg). Im Zentrum des Verfahrens steht ein 35-jÃ¤hriger Moslem, der als Erzieher und islamischer Religionslehrer â€“ ein sogenannter Hodscha â€“ tÃ¤tig war. Ihm wird vorgeworfen, seine Vertrauensstellung in einem SchÃ¼lerwohnheim in Giengen an der Brenz systematisch missbraucht zu haben, um sich an Kindern und Jugendlichen zu vergehen. Die Anklage der Staatsanwaltschaft umfasst insgesamt 27 Straftaten, die im Zeitraum zwischen 2021 und 2024 begangen worden sein sollen.

Systematischer Missbrauch und manipulative Methoden

Laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ging der Angeklagte bei seinen Taten methodisch vor. Er soll die Betroffenen, acht Jungen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren, unter VorwÃ¤nden wie gemeinsamen Filmabenden in sein BÃ¼ro gelockt haben. Dort wurden die Jugendlichen laut Anklage zu massiven sexuellen Handlungen genÃ¶tigt, die bis hin zur Vergewaltigung reichten. Besonders perfide: Der 35-JÃ¤hrige soll seine Rolle als religiÃ¶ses Oberhaupt und Respektsperson gezielt eingesetzt haben, um die Opfer einzuschÃ¼chtern und sie durch massiven psychischen Druck zum Schweigen zu bringen.

Sadistische Gewaltakte und kÃ¶rperliche Misshandlung

Ãœber die sexualisierte Gewalt hinaus zeichnet die Anklageschrift ein Bild erschreckender BrutalitÃ¤t. Mehrere Opfer sollen vom Angeklagten kÃ¶rperlich misshandelt worden sein. Ein besonders grauenvolles Detail der VorwÃ¼rfe ist das WÃ¼rgen der Kinder, teilweise bis zum Eintritt der Bewusstlosigkeit. Die Staatsanwaltschaft wirft dem gelernten Erzieher vor, den Schmerz und die Todesangst seiner Opfer genossen und sich Ã¼ber deren Qualen belustigt zu haben. Diese sadistische Komponente verleiht dem Fall eine besondere Schwere.

Vernehmungen unter Ausschluss der Ã–ffentlichkeit

Der Angeklagte befindet sich bereits seit Mitte Januar 2026 in Untersuchungshaft. Zum Prozessauftakt im April gab die Verteidigung an, dass sich der verheiratete Familienvater zu den VorwÃ¼rfen Ã¤uÃŸern werde. Da der Schutz der minderjÃ¤hrigen Opfer oberste PrioritÃ¤t hat, findet die Vernehmung der Betroffenen sowie Teile der Einlassungen des Angeklagten unter Ausschluss der Ã–ffentlichkeit statt. Das Gericht hat insgesamt acht Verhandlungstage anberaumt, um die komplexen VorwÃ¼rfe lÃ¼ckenlos aufzuklÃ¤ren. Ein Urteil des Landgerichts Ellwangen wird fÃ¼r Mai 2026 erwartet.