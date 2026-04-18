Blau-Schwarz vertieft Kooperation: Steirische Delegation auf Wirtschaftsreise in China

Die steirische Landesregierung treibt ihre Internationalisierungsstrategie weiter voran: Seit Donnerstag hÃ¤lt sich eine hochrangige Delegation in China auf, um wirtschaftliche und wissenschaftliche Kooperationen zu vertiefen. AngefÃ¼hrt wird die Mission vom freiheitlichen Landeshauptmann Mario Kunasek sowie seiner Ã–VP-Stellvertreterin Manuela Khom. Ziel der Reise ist es, bestehende Partnerschaften zu stÃ¤rken und neue Impulse fÃ¼r Handel und Forschung zu setzen.

ExportrÃ¼ckgang erhÃ¶ht Handlungsdruck

Der Zeitpunkt der Reise ist kein Zufall. China zÃ¤hlt traditionell zu den wichtigsten Handelspartnern der Steiermark, zuletzt jedoch mit deutlich rÃ¼cklÃ¤ufiger Tendenz. Im ersten Halbjahr 2025 brachen die Exporte um rund die HÃ¤lfte ein und beliefen sich nur noch auf etwa 450 Millionen Euro. Vor diesem Hintergrund unterstrich Kunasek die Bedeutung stabiler internationaler Beziehungen. Gerade in einem von Unsicherheiten geprÃ¤gten globalen Umfeld sei es entscheidend, bestehende Netzwerke aktiv zu pflegen und auszubauen.

Shanghai als Zentrum fÃ¼r Innovation und Kooperation

Erste Station der Delegation war Shanghai, wo insbesondere Zukunftsthemen wie Robotik und KÃ¼nstliche Intelligenz im Mittelpunkt standen. Ein zentraler Punkt war die VerlÃ¤ngerung eines seit 2017 bestehenden Partnerschaftsabkommens. Khom betonte in diesem Zusammenhang die Rolle solcher Vereinbarungen als Grundlage fÃ¼r verlÃ¤ssliche Zusammenarbeit. Sie wÃ¼rden Unternehmen Planungssicherheit geben und den Zugang zum chinesischen Markt erleichtern.

Weitere Schritte zur StÃ¤rkung der Wirtschaftsbeziehungen

Neben der Vertiefung bestehender Kontakte plant die Steiermark auch neue Kooperationen mit weiteren Regionen Chinas. Die wirtschaftliche Bedeutung der Reise spiegelt sich in der GrÃ¶ÃŸe der Delegation wider: Mehr als 20 Vertreter aus der Wirtschaft begleiten die politischen Spitzen. Trotz aktueller Herausforderungen bleibt China ein SchlÃ¼sselmarkt. Die Mission soll dazu beitragen, die internationale Vernetzung auszubauen und langfristig stabile Rahmenbedingungen fÃ¼r die steirische Exportwirtschaft zu sichern.

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