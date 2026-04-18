SPÃ–-StaatssekretÃ¤rin Ulrike KÃ¶nigsberger-Ludwig wollte die niederÃ¶sterreichische Landespartei Ã¼bernehmen und machte dabei einen peinlichen Fehler.

Foto: SPÃ– Presse und Kommunikation / flickr.com (CC BY-SA 2.0)

SPÃ–

18. April 2026 / 06:30 Uhr

Roter Putsch-Versuch: Mail von “ulrike.ludwig68” landete im Spam-Ordner

SPÃ–-StaatssekretÃ¤rin Ulrike KÃ¶nigsberger-Ludwig versuchte, Landesparteichef Sven Hergovich zu stÃ¼rzen und selbst die SPÃ– NiederÃ¶sterreich zu Ã¼bernehmen â€“ ein Plan, der durch amateurhafte Umsetzung scheiterte und als â€žroter Operetten-Putschâ€œ verspottet wird. Besonders peinlich dabei ist die Posse um eine Mail, das im Spam-Ordner landete, wie trend-Recherchen zeigen.

Die Spam-Mail als Fiasko-Moment

KÃ¶nigsberger-Ludwig hatte ein hastig verfasstes Mail von ihrem privaten Account â€žulrike.ludwig68â€œ an 120 Parteivorstandsmitglieder verschickt, das bei vielen im Spam landete oder als Fake galt â€“ ein peinlicher Einstieg, der ihren Umsturzplan sofort diskreditierte. Im Brief erklÃ¤rte sie ihre Kandidatur, sprach von einer angespannten Lage in der Partei und versprach StabilitÃ¤t sowie ein â€žstarkes Personalpaketâ€œ fÃ¼r 2028, das sie mit allen abstimmen wolle. Kenner sehen Vertraute von SPÃ–-Chef Andreas Babler hinter dem Coup gegen den â€žBabler-Kritikerâ€œ Hergovich, orchestriert aus der Wiener LÃ¶welstraÃŸe.

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Eine geheime Postenliste fÃ¼r den Umsturz kursierte bereits, doch der Plan brach zusammen. KÃ¶nigsberger-Ludwig, ohnehin schon alles andere als beliebt, gab auf und ging auf Distanz.

Hergovich bleibt Spitzenkandidat

Nach Vermittlung von SPÃ–-Ikone Doris Bures und anderen ParteigrÃ¶ÃŸen einigte man sich in einer Krisensitzung: Hergovich bleibt Spitzenkandidat fÃ¼r die Landtagswahl 2028, KÃ¶nigsberger-Ludwig wird seine Stellvertreterin; beide betonen nun Einigkeit und Zusammenhalt.

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