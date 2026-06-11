Kickl warnt: Marterbauer wÃ¼nscht sich VermÃ¶gens- und ErbschaftssteuerÂ 

In einer Brandrede zum Doppelbudget 2027/28, die in den sozialen Medien zum Hit wurde, bedankte sich FPÃ–-Chef Herbert Kickl bei SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer â€žFÃœR NIXâ€œ.

Wie kann man Ã¼berhaupt auf so eine Idee kommen?

Kickl sagte unter anderem, dass er sich bei der Budgetrede des Finanzministers gewundert habe, dass die Mitglieder der Verlierer-Ampel nicht unter die Regierungsbank gekrochen seien. Denn wÃ¤hrend Marterbauer eine â€žBelastungskeule fÃ¼r die BevÃ¶lkerungâ€œ schnÃ¼rte, hÃ¤tten Ã–VP, SPÃ– und Neos bis zum letzten Moment um eine ErhÃ¶hung der ParteienfÃ¶rderung gerungen. â€žWie kann man Ã¼berhaupt auf so eine Idee kommen?â€œ, fragte sich der Chef der grÃ¶ÃŸten Parlamentspartei.

ErhÃ¶hung der ParteienfÃ¶rderung

Und – wie berichtet – kÃ¶nnte eine ErhÃ¶hung der ParteienfÃ¶rderung noch gar nicht vom Tisch sein. In der â€žZIB2â€œ konnte Marterbauer jene 1,7 Millionen Euro nicht erklÃ¤ren, die unter dem Titel â€žParteienakademie-FÃ¶rderungâ€œ auftauchte. Gegebenenfalls werde man das berichtigen, sagte der Finanzminister im ORF.

Zahlen sind falsch

Kickl rechnete mit Marterbauers Zahlen in seiner Parlamentsrede ab. Nicht nur das: Er rechnete ihm vor, dass wesentliche Elemente der Planung des Doppelbudgets fÃ¼r 2027 und 2028 falsch seien. Das sage nicht nur er, Kickl, sondern sÃ¤mtliche Finanzexperten des Landes.

Weitere Belastungen zu erwarten

Das Ziel, bis 2028 das Budgetdefizit auf die laut Maastricht-Regel erlaubten drei Prozent zu senken, reiche nicht aus, um aus dem â€žbudgetÃ¤ren Schlamasselâ€œ zu kommen. Zudem sei das Budget auf â€žveralteten und falschenâ€œ Wirtschaftsprognosen aufgebaut. Daher seien weitere Belastungen zu erwarten.

“Danke fÃ¼r gar nichts”

Auge in Auge mit Marterbauer hielt Kickl dem Finanzminister vor, in seinen Augen das Funkeln von Hammer und Sichel zu sehen und seinen Wunsch, VermÃ¶gens- und Erbschaftssteuer einzufÃ¼hren.

Belastet wÃ¼rden Familien und Pensionisten, der Schuldenberg wachse indes weiter, wÃ¤hrend es kein Wirtschaftswachstum und keinen Aufschwung gebe. â€žDanke fÃ¼r gar nichtsâ€œ, sagte er in Richtung des Finanzministers, der das in seiner Budgetrede der VorgÃ¤ngerregierung ausgerichtet hatte.