Finanzminister Marterbauer stolpert in â€žZIB2â€œ Ã¼ber versteckte Parteien-FÃ¶rderung

Diesen Auftritt in der â€žZIB2â€œ gestern, Mittwoch, hÃ¤tte sich Markus Marterbauer ersparen kÃ¶nnen. Denn just im ORF verlor der SPÃ–-Finanzminister die bis dahin wie eine Monstranz vor sich hergetragene SouverÃ¤nitÃ¤t.

“Ich bin ein bisschen verwirrt”

â€žZIB2â€œ-Moderator Martin ThÃ¼r fand nÃ¤mlich in der Budgetvorlage jetzt doch eine ErhÃ¶hung der Parteien-FÃ¶rderung, obwohl es vonseiten der Verlierer-Ampel nach heiÃŸen Diskussionen geheiÃŸen hatte, die drei groÃŸen FÃ¶rderungen fÃ¼r die Parteien, Parteiakademien und Klubs wÃ¼rden eingefroren werden. ThÃ¼r sagte wÃ¶rtlich:

Ich bin ein bisschen verwirrt in der Recherche. Sie kÃ¶nnen das sicher aufklÃ¤ren. Ich habe mich heute durch die Zahlen gegraben und im Budget-Bericht, den Sie heute dem Parlament Ã¼bermittelt und verÃ¶ffentlicht haben, findet sich eine ErhÃ¶hung der Mittel fÃ¼r die Partei und Partei-Akademie-FÃ¶rderung – in den nÃ¤chsten zwei Jahren um 1,7 Millionen Euro. Wird die ParteienfÃ¶rderung jetzt doch erhÃ¶ht?

PlÃ¶tzlich unsicher und ausweichend

Da gÃ¤be es einen strukturellen Effekt, antwortete Marterbauer sichtlich unsicher und ausweichend. Und er sagte, die ParteienfÃ¶rderung, die KlubfÃ¶rderung und die Parteiakademie-FÃ¶rderung werde in den Jahren 2027 und 2028 nicht erhÃ¶ht.

â€žWarum geben Sie dann 1,7 Millionen Euro mehr unter diesem Titel im Budget aus?â€œ, fragte ThÃ¼r nach. Marterbauer zeigte sich plÃ¶tzlich ahnungslos:

Diese 1,7 Millionen Euro sehe ich mir gerne noch im Detail an. Gegebenenfalls berichtigen wir es.

Kennt Marterbauer eigenen Zahlen nicht?

Das klang ziemlich naiv von einem Mann, der den Haushalt der Ã–sterreicher verwaltet. Und die ORF-Zuseher konnten sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der SPÃ–-Finanzminister nicht einmal die eigenen Zahlen kennt, die er selbst ins Budget geschrieben hat.Â BÃ¶se Zungen kÃ¶nnten sich denken, dass uns die Verlierer-Ampel ein X fÃ¼r ein U vormachen mÃ¶chte und die Parteien doch noch ein Geldgeschenk erhalten.



Zahlen die Marterbauer vorgelegt





