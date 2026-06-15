Franz Schellhorn auf Servus TV

Marterbauer wÃ¼rde frÃ¼here SPÃ–-WÃ¤hler belasten und verfolge den Plan, Erbschafts- und VermÃ¶genssteuern einzufÃ¼hren, sagte Agenda-Austria-Chef Franz Schellhorn.

Foto: Screenshot / Servus TV

Doppelbudget 2027/28

15. Juni 2026 / 09:32 Uhr

Schellhorn warnt BÃ¼rger: â€žNicht dem Narrativ der Regierung auf den Leim gehenâ€œ

Der Staat und seine Institutionen wÃ¼rden sich selbst schonen und den BÃ¼rgern ungeniert in die Tasche greifen. Das sagte gestern, Sonntag, Franz Schellhorn von der Agenda Austria auf Servus TV. Seine Analyse Ã¼ber das Doppelbudget 2027/28 fiel verheerend aus – und kein anderer konnte seiner These glaubhaft widersprechen.Â 

Keine Sanierung und kein Sparpaket

SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer wÃ¼rde auf ein Wunder hoffen, dass sein Budget-Vorhaben Wirklichkeit wird. Ihn begeistere, dass so viele Menschen dem Narrativ der Regierung auf den Leim gehen wÃ¼rden. Das vorgelegte Budget sei weder eine Sanierung noch ein Sparpaket. Ein Budget, das mit einer steigenden Schulden-Quote einher gehe, sei kein Konsoldierungspaket. Da konsolidiere man nicht, redete sich Franz Schellhorn in der Sendung â€žLinks.Rechts.Mitteâ€œ in Rage. Wenn die Wirtschaft gut laufe, steige die Schulden-Quote von 81,5 auf 85 Prozent.Â 


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Wenn man die Ausgaben permanent steigen lasse, nur schwÃ¤cher als vorher, dann sei das auch kein Sparpaket, sondern man spare an den Ausgaben-PlÃ¤nen. Sprich: Man gibt weniger mehr aus, als geplant. 

DritthÃ¶chsten Staatseinnahmen in Europa

Das Doppelbudget unterliege laut Schellhorn einer massiven Schieflage. Der Staat und seine Institutionen wÃ¼rden sich selbst schonen und den BÃ¼rgern ungeniert in die Tasche greifen, obwohl die Republik Ã–sterreich die dritthÃ¶chsten Staatseinnahmen in ganz Europa habe. Mit diesen dritthÃ¶chsten Staatseinnahmen mache man das vierthÃ¶chste Defizit. Dieses KunststÃ¼ck mÃ¼sse man erst einmal zusammenbringen. Und dann tue man mit diesem dritthÃ¶chsten Staatsdefizit so, als wÃ¤re es ein Herkules-Akt, dass man auf drei Prozent Defizit herunterkommt.Â 

DÃ¤nemark schreibt Budget-ÃœberschÃ¼sse

Der Leiter der Denkfabrik Agenda Austria verwies in diesem Zusammenhang auf DÃ¤nemark, das seit 2016 durchgehend Budget-ÃœberschÃ¼sse schreibt. Auch in der Corona-Zeit. Deren Staatsverschuldung geht Richtung 30 Prozent, Ã–sterreich dagegen nÃ¤hert sich der 90 Prozent-Marke. 

Marterbauer belastet frÃ¼here SPÃ–-WÃ¤hler

Schellhorn zeigte sich Ã¼berzeugt, dass es der Plan von Marterbauer sei, Besserverdiener hÃ¶her zu belasten, also die HÃ¶chstbeitrags-Grundlage anzuheben. Das treffe massiv alle gut verdienenden Handwerker, vor allem auch frÃ¼here SPÃ–-WÃ¤hler. Diese mÃ¼ssten hÃ¶here Steuern und hÃ¶here Sozialversicherungs-BeitrÃ¤ge zahlen. 

Plan fÃ¼r Erbschafts- und VermÃ¶genssteuern

Mittelfristiges Ziel sei es, dass das Budget dann so in der Kritik steht, dass man ohne Substanzsteuern nicht mehr auskommt. Schellhorn wirft Marterbauer vor, mit KalkÃ¼l daran zu arbeiten, um VermÃ¶gens- und Erbschaftssteuer einfÃ¼hren zu kÃ¶nnen. Weltpolitisch werde es immer etwas geben, auf das sich Ã–sterreich ausreden kann. 

Servus-TV-Moderatorin Katrin PrÃ¤hauser wunderte sich, dass Ã–VP und Neos dagegen nichts unternehmen wÃ¼rden. Darauf sagte Schellhorn:

Ã–VP und Neos bekommen das mit, sind aber zu schwach, um etwas dagegen zu halten.Â 

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