Marterbauer verwechselt Budgetrede mit Marxismus-Vorlesung – und die Ã–VP klatscht!

Mit seiner Budgetrede am heutigen Mittwoch hat SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer gezeigt, wohin die Reise geht: Um das riesige Budgetloch zu stopfen, bittet die teuerste Regierung aller Zeiten die Ã–sterreicher zur Kasse â€“ allerdings sorgten auch einige Referenzen in Marterbauers AusfÃ¼hrungen fÃ¼r Irritationen, denn der Finanzminister schien die Budgetrede teilweise mit einer marxistischen Theorie-Vorlesung zu verwechseln.

â€žAntifaschistischeâ€œ Wissenschaftlerin erklÃ¤rt die Inflation

So ging er etwa auf den Krieg im Nahen Osten und die daraus entstehende Inflation ein: Der â€žvÃ¶lkerrechtswidrige Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran hat eine Energiekrise entfesselt, die auf der ganzen Welt massiven Schaden anrichtetâ€œ. Alle Regionen der Welt und alle BevÃ¶lkerungsgruppen seien betroffen, die Ã¤rmeren jedoch deutlich stÃ¤rker als die reichen. Inflation falle aber nicht vom Himmel, sondern sei vielmehr menschengemacht.

DafÃ¼r bezog er sich auf das Konzept der â€žSellerâ€™s Inflationâ€œ der marxistischen deutschen Ã–konomin Isabella Weber: Dabei handelt es sich um eine Inflation, die nicht durch Ã¼bermÃ¤ÃŸige Nachfrage, sondern durch Unternehmen mit Marktmacht entsteht, die Preise selbst bestimmen kÃ¶nnen â€“ kein traditioneller NachfrageÃ¼berhang, sondern koordinierte Preissteigerungen durch implizite Kartelle.

Marterbauer beruft sich auf â€žmeistverachtete Frau in der Ã–konomieâ€œ.

Weber, auf die sich Marterbauer beruft, ist dabei alles andere als unumstritten: Die linksradikale Wirtschaftswissenschaftlerin und Professorin fÃ¼r Ã–konomie an der University of Massachusetts Amherst (USA) hatte bereits mehrfach mit ihren Thesen fÃ¼r EmpÃ¶rung gesorgt, insbesondere nach ihrem 2021 im Guardian verÃ¶ffentlichten Essay Ã¼ber Preiskontrollen, der einen Sturm der EmpÃ¶rung unter Ã–konomen auslÃ¶ste. NobelpreistrÃ¤ger Paul Krugman twitterte, der Vorschlag sei â€žwirklich dummâ€œ, der konservative Ã–konom Daniel Lacalle kritisierte Preiskontrollen als â€ždie dÃ¼mmste Ideeâ€œ, die in Venezuela und Argentinien â€žWunderâ€œ gewirkt habe, und das New Yorker-Magazin bezeichnete sie als â€ždie meistverachtete Frau in der Ã–konomieâ€œ.

Neomarxistischer Denker soll fÃ¼r Zuversicht sorgen

Auch ein anderes (neo-)marxistisches Urgestein wurde von Marterbauer zitiert: Ernst Bloch, prominenter Vertreter der Kritischen Theorie, kam zu Wort â€“ um am Schluss der Rede doch noch etwas Optimismus zu versprÃ¼hen:

SchlieÃŸlich ist eine Brise Zuversicht und Optimismus fÃ¼r eine erfolgreiche Budgetpolitik unverzichtbar. Oder wie es der groÃŸe deutsche Philosoph Ernst Bloch formuliert hat: Man muss ins Gelingen verliebt sein, nicht ins Scheitern.

Geschadet hat es dem ebenfalls linken Ã–konomen Marterbauer jedenfalls nicht, denn von der Regierungsbank der Verlierer-Ampel kam trotzdem begeisterter Applaus. Auch die Ã–VP klatschte Beifall.