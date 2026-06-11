Banken-Bonus im Sparpaket: Wer Kredit frÃ¼her zurÃ¼ckzahlt, muss blechen!

Die Ã¶sterreichische Regierungskoalition hat mit dem Budgetbegleitgesetz 2027-2028 eine Ã„nderung auf den Weg gebracht, die Kreditnehmer bei vorzeitiger RÃ¼ckzahlung ihrer Immobilienkredite hÃ¤rter trifft. Laut der am 10. Juni 2026 eingebrachten Regierungsvorlage soll die Begrenzung der VorfÃ¤lligkeitsentschÃ¤digung im Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz (HIKrG) gelockert werden. Statt bisher maximal einem Prozent des vorzeitig zurÃ¼ckgezahlten Betrags kÃ¶nnten Banken kÃ¼nftig bis zu drei Prozent verlangen â€“ besonders bei Fixzinskrediten.

Banken profitieren, Kreditnehmer zahlen drauf

Bisher galt fÃ¼r hypothekarisch besicherte Kredite an Verbraucher eine klare Deckelung: Die EntschÃ¤digung durfte in den meisten FÃ¤llen nicht Ã¼ber einem Prozent liegen, bei RÃ¼ckzahlung innerhalb eines Jahres vor Vertragsende sogar nur 0,5 Prozent. Die Neuregelung, die ab 1. JÃ¤nner 2027 gelten soll, gibt den Kreditgebern mehr Spielraum, ihre angeblich erlittenen Nachteile geltend zu machen.

ZugestÃ¤ndnis an den Finanzsektor

Die Lockerung steht im Kontext des laufenden Sparpakets und der VerlÃ¤ngerung der erhÃ¶hten Bankenabgabe. Medienberichten zufolge handelt es sich um ein Entgegenkommen an den Bankensektor, der durch die hÃ¶here Abgabe â€“ mit Einnahmen von mehreren hundert Millionen Euro jÃ¤hrlich bis 2029 â€“ stÃ¤rker belastet wird. Die Ã–VP soll sich hier besonders ins Zeug gelegt haben.

In den ErlÃ¤uterungen zum Gesetzesentwurf heiÃŸt es wÃ¶rtlich:

Die Begrenzung der VorfÃ¤lligkeitsentschÃ¤digung bei vorzeitiger KreditrÃ¼ckzahlung soll gelockert werden. Das ermÃ¶glicht Kreditgebern in hÃ¶herem AusmaÃŸ ihre tatsÃ¤chlich erlittenen Nachteile geltend zu machen, wodurch eine verstÃ¤rkte Vergabe von Krediten mit Fixzinssatz zu erwarten ist.

Belastung fÃ¼r normale Kreditnehmer

FÃ¼r viele Ã–sterreicher, die einen Immobilienkredit aufgenommen haben, bedeutet die Ã„nderung konkrete Mehrkosten. Wer aus beruflichen GrÃ¼nden umzieht, die Familie vergrÃ¶ÃŸert oder einfach frÃ¼her tilgen will, weil er Geld Ã¼brig hat, riskiert nun eine saftige Zusatzrechnung. Banken argumentieren traditionell mit Refinanzierungskosten und entgangenen Zinsgewinnen. Kritiker sehen darin vor allem eine Absicherung der Institute auf Kosten der Verbraucher.

Die Regelung betrifft primÃ¤r Fixzinskredite, bei denen die PÃ¶nale bisher streng begrenzt war. Variable Zinsen sind von der Ã„nderung weniger direkt berÃ¼hrt. Die Regierungsvorlage betont, dass die MaÃŸnahme die Vergabe stabiler Fixzinskredite fÃ¶rdern soll â€“ eine Absicht, die in der Praxis vor allem den Banken mehr FlexibilitÃ¤t bei der Preisgestaltung gibt.

Politischer Kontext im Sparbudget

Das Budgetbegleitgesetz 2027-2028 ist Teil des Doppelbudgets und enthÃ¤lt zahlreiche weitere Anpassungen in Justiz, Sozialem und Steuern. Es wurde am 10. Juni 2026 im Nationalrat eingebracht und soll in den kommenden Wochen weiter beraten werden. Ob und in welcher Form die Ã„nderung am Ende beschlossen wird, bleibt abzuwarten, doch die StoÃŸrichtung der Bundesregierung ist klar: Den Banken mehr Spielraum einrÃ¤umen, wÃ¤hrend auf anderer Seite gespart und Abgaben erhÃ¶ht werden.