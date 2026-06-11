Markus Marterbauer

SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer (im Bild bei seinem Amtsantritt) stellt gerne seine Verbindlichkeit zur Schau. Bei Postenbesetzungen dÃ¼rfte er aber ein treuer Parteisoldat sein.

Foto: Bundesministerium fÃ¼r Finanzen / Wikimedia CC BY 2.0

Bundesregierung

11. Juni 2026 / 14:11 Uhr

â€žFreunderlwirtschaftâ€œ: Marterbauers Kabinettschef wird Ã–BB-Manager

Georg Ortner, Kabinettschef von SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer, kann sich Ã¼ber einen neuen lukrativen Posten freuen: Er wurde zum Vorstand der Ã–BB-Infrastruktur bestellt. In der Opposition wittert man Postenschacher.

BevÃ¶lkerung wird belastet, ParteigÃ¤nger befÃ¶rdert

An den â€žFuttertrÃ¶gen der Republikâ€œ wÃ¼rden die Einheitsparteien ihre ParteigÃ¤nger versorgen, meinte FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker zur neuesten roten Personalrochade â€“ und das, wÃ¤hrend sie gerade dabei seien, mit ihrem â€žDoppelbudget die nÃ¤chste Belastungslawine Ã¼ber die BevÃ¶lkerung rollen zu lassenâ€œ.


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Marterbauer betreute Diplomarbeit seines SchÃ¼tzlings

FÃ¼r die eigenen GÃ¼nstlinge wÃ¼rden die â€žroten Teppiche in die hoch dotierten Vorstandsetagen ausgerollt, wÃ¤hrend sich der normale Ã–sterreicher das Leben bald nicht mehr leisten kannâ€œ, zeigte sich Hafenecker empÃ¶rt. â€žAn Schamlosigkeit nicht mehr zu Ã¼berbietenâ€œ sei diese â€žFreunderlwirtschaftâ€œ. Besonders bemerkenswert an der Causa ist auch, dass Marterbauer sogar die Diplomarbeit seines spÃ¤teren Kabinettschefs betreut haben soll. â€žJetzt betreut er ihn beim Karrieresprung auf einen Topjobâ€œ, kritisierte der freiheitliche Mandatar. Das sei â€ždie â€šFreundschaftâ€˜, die Marxisten meinen!â€œ

Staatsunternehmen als â€žEldorado und Versorgungsbeckenâ€œ

â€žTief in der DNAâ€œ der Systemparteien liege es, dass staatliche und staatsnahe Unternehmen als â€žEldorado und Versorgungsbeckenâ€œ fÃ¼r die eigene Klientel missbraucht wÃ¼rden. Was es jetzt brauche, sei eine starke FPÃ– und einen Volkskanzler Herbert Kickl, der den Selbstbedienungsladen der Systemparteien endgÃ¼ltig schlieÃŸen und die Interessen der Ã–sterreicher wieder an die erste Stelle setzen wÃ¼rde.

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