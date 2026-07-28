Joseph Stalin, Franklin D. Roosevelt and Winston Churchill, in Teheran, 1943

Joseph Stalin, Franklin D. Roosevelt und Winston Churchill (von links) auf der Veranda der sowjetischen Gesandtschaft in Teheran wÃ¤hrend der ersten Konferenz der â€žGroÃŸen Dreiâ€œ im November 1943.

Foto: By Dennis Charles Oulds / Wikimedia Public Domain

Tirol/SÃ¼dtirol

28. Juli 2026 / 11:00 Uhr

Andreas-Hofer-Bund fordert die Aberkennung des Karlspreises fÃ¼r Churchill

Mit einem Schreiben an die Gesellschaft fÃ¼r die Verleihung des Internationalen Karlspreises in Aachen, Deutschland, fordert der Andreas-Hofer-Bund fÃ¼r Tirol die posthume Aberkennung des Karlspreises fÃ¼r Winston Churchill. 

Historische Forschungen zeigten anderes Bild

Diesen Preis hatte Churchill 1955 verliehen bekommen. Die Gesellschaft wÃ¼rdigte ihn als â€žHÃ¼ter menschlicher Freiheitâ€œ sowie als â€žMahner der europÃ¤ischen Jugendâ€œ. Doch jetzt hÃ¤tten historische Forschungen ein anderes Bild des einstigen britischen Premierminsters (1874 bis 1965) gezeigt. 

Ereignisse werden kontrovers diskutiert

In dem Schreiben fÃ¼hrt der Andreas-Hofer-Bund fÃ¼r Tirol Ereignisse auf, die bis heute kontrovers diskutiert wÃ¼rden: 

  • die Verantwortung der britischen Regierung wÃ¤hrend der Kolonialherrschaft, insbesondere in Indien, Afrika und anderen Teilen des Britischen Empires;
  • die Hungerkatastrophe in Bengalen 1943, bei der Millionen Menschen starben und Ã¼ber deren Ursachen sowie die politische Mitverantwortung Churchills bis heute intensiv geforscht und debattiert wird;
  • die strategischen FlÃ¤chenbombardierungen deutscher StÃ¤dte mit hohen zivilen Opferzahlen;
  • die politischen Entscheidungen der unmittelbaren Nachkriegszeit, die mit der Teilung Deutschlands, den Vertreibungen deutscher BevÃ¶lkerungsgruppen aus Ost- und SÃ¼dosteuropa sowie den damit verbundenen millionenfachen menschlichen TragÃ¶dien verbunden waren;
  • die Auswirkungen der Nachkriegsordnung auf historisch umstrittene Regionen wie SÃ¼dtirol und das Sudetenland, deren BevÃ¶lkerung ebenfalls tiefgreifende politische und gesellschaftliche Folgen zu tragen hatte.

Der Andreas-Hofer-Bund fÃ¼r Tirol verlangt eine differenzierte historische Aufarbeitung. Sie dÃ¼rfe bei der Beurteilung historischer PersÃ¶nlichkeiten nicht ausgeklammert werden. 

In der Anlage finden Sie das Original-Schreiben des Andreas-Hofer-Bundes fÃ¼r Tirol an die Gesellschaft fÃ¼r die Verleihung des Internationalen Karlspreises in Aachen:

Antrag auf Aberkennung des Karlspreises Sir Winston L.S. Churchill_Aachen_Dtl.27_07_2026.al.we.ahbtHerunterladen

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