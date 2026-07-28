Andreas-Hofer-Bund fordert die Aberkennung des Karlspreises fÃ¼r Churchill

Mit einem Schreiben an die Gesellschaft fÃ¼r die Verleihung des Internationalen Karlspreises in Aachen, Deutschland, fordert der Andreas-Hofer-Bund fÃ¼r Tirol die posthume Aberkennung des Karlspreises fÃ¼r Winston Churchill.

Historische Forschungen zeigten anderes Bild

Diesen Preis hatte Churchill 1955 verliehen bekommen. Die Gesellschaft wÃ¼rdigte ihn als â€žHÃ¼ter menschlicher Freiheitâ€œ sowie als â€žMahner der europÃ¤ischen Jugendâ€œ. Doch jetzt hÃ¤tten historische Forschungen ein anderes Bild des einstigen britischen Premierminsters (1874 bis 1965) gezeigt.

Ereignisse werden kontrovers diskutiert

In dem Schreiben fÃ¼hrt der Andreas-Hofer-Bund fÃ¼r Tirol Ereignisse auf, die bis heute kontrovers diskutiert wÃ¼rden:

die Verantwortung der britischen Regierung wÃ¤hrend der Kolonialherrschaft, insbesondere in Indien, Afrika und anderen Teilen des Britischen Empires;

die Hungerkatastrophe in Bengalen 1943, bei der Millionen Menschen starben und Ã¼ber deren Ursachen sowie die politische Mitverantwortung Churchills bis heute intensiv geforscht und debattiert wird;

die strategischen FlÃ¤chenbombardierungen deutscher StÃ¤dte mit hohen zivilen Opferzahlen;

die politischen Entscheidungen der unmittelbaren Nachkriegszeit, die mit der Teilung Deutschlands, den Vertreibungen deutscher BevÃ¶lkerungsgruppen aus Ost- und SÃ¼dosteuropa sowie den damit verbundenen millionenfachen menschlichen TragÃ¶dien verbunden waren;

die Auswirkungen der Nachkriegsordnung auf historisch umstrittene Regionen wie SÃ¼dtirol und das Sudetenland, deren BevÃ¶lkerung ebenfalls tiefgreifende politische und gesellschaftliche Folgen zu tragen hatte.

Der Andreas-Hofer-Bund fÃ¼r Tirol verlangt eine differenzierte historische Aufarbeitung. Sie dÃ¼rfe bei der Beurteilung historischer PersÃ¶nlichkeiten nicht ausgeklammert werden.

In der Anlage finden Sie das Original-Schreiben des Andreas-Hofer-Bundes fÃ¼r Tirol an die Gesellschaft fÃ¼r die Verleihung des Internationalen Karlspreises in Aachen: