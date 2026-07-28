Wehrdienstreform: Regierungsmodell 6+3 sorgt fÃ¼r viel Kritik

Der Grundwehrdienst soll kÃ¼nftig weiterhin sechs Monate dauern und durch drei Monate verpflichtende Truppen- und MilizÃ¼bungen ergÃ¤nzt werden.

Zivildiener lachen sich ins FÃ¤ustchen

Beim Zivildienst bleibt es bei neun Monaten; zwei zusÃ¤tzliche Monate sollen vorerst freiwillig geleistet werden kÃ¶nnen.

Falls dem Bundesheer ab 2028 zu wenige Grundwehrdiener zur VerfÃ¼gung stehen, soll der Zivildienst anschlieÃŸend verpflichtend auf elf Monate verlÃ¤ngert werden.

Schwarz-rot-pinkes SchÃ¶nreden

Die Bundesregierung argumentiert, dass damit die Einsatzbereitschaft des Bundesheeres und die Ausbildung der Soldaten verbessert wÃ¼rden.

Offenbar glaubt die Regierung selbst nicht an ihre â€žLÃ¶sungâ€œ, sonst mÃ¼sste sie ihr Konzept nicht mit zusÃ¤tzlichen Urlaubstagen und hÃ¶herem Sold fÃ¼r die Soldaten unterstÃ¼tzen.

Kickl fordert Einbindung der BevÃ¶lkerung

FPÃ–-Chef Herbert Kickl bezeichnete die Einigung daher als â€žfaulen Kompromissâ€œ der Koalition aus Ã–VP, SPÃ– und Neos. Die Wehrdienstkommission hatte konkrete Modelle erarbeitet und das Modell â€ž8+2â€œ empfohlen â€“ umsonst. Die Ausgaben fÃ¼r die Expertenkommission seien damit nicht gerechtfertigt.

Entsprechend unzufrieden zeigte sich Generalleutnant Erwin Hameseder. Der Kompromiss sei â€žin der Sache nicht die optimale LÃ¶sungâ€œ, wenngleich â€žein wesentlicher Fortschrittâ€œ gegenÃ¼ber dem Status quo.

Reifenberger: Acht Tage wÃ¼rden Tausende Soldaten ausmachen

Besonders scharf fiel die Kritik von FPÃ–-Wehrsprecher Volker Reifenberger aus. Er hÃ¤lt die Einigung fÃ¼r mangelhaft: Sechs Monate Wehrdienst plus drei Monate Ãœbungen seien nicht gleichzusetzen mit sechs Monaten und 100 zusÃ¤tzlichen Tagen:

Der Unterschied von rund 8 Tagen ist keine â€šsemantische Frage`, wie der Ã–VP-Bundeskanzler behauptet hat. Diese fehlenden 8 Ãœbungstage bedeuten am Ende des Tages mindestens 15.000 Soldaten weniger in unserer Einsatzorganisation, das sind mehr Soldaten als alle unsere strukturierten MilizverbÃ¤nde zusammen haben.

Der Wehrsprecher bemÃ¤ngelte auÃŸerdem, dass die Reform keine ausreichende LÃ¶sung fÃ¼r die Gewinnung von Unteroffizieren enthalte. Gerade Unteroffiziere seien fÃ¼r die EinsatzfÃ¤higkeit einer Armee von zentraler Bedeutung. Auch bei der verpflichtenden Kaderausbildung sieht die FPÃ– weiter erheblichen Handlungsbedarf.

Streit um Zivildienst bleibt bestehen

Reifenberger kritisiert, dass der Zivildienst nicht sofort verpflichtend auf zwÃ¶lf Monate verlÃ¤ngert wird, wie ihn auch Hameseder forderte. Er erklÃ¤rt sich dies so:

Die Neos wollen mit ihrer Weigerung einer verpflichtenden VerlÃ¤ngerung des Zivildienstes auf 12 Monate zuzustimmen ein Berufsheer durch die HintertÃ¼r erzwingen, denn je mehr Wehrpflichtige sich fÃ¼r den Zivildienst entscheiden, desto weniger Grundwehrdiener und Soldaten fÃ¼r unsere Einsatzorganisation haben wir, was wiederum bedeuten wÃ¼rde, dass wir mehr Berufssoldaten zur AuftragserfÃ¼llung benÃ¶tigen.

Das sei â€žeine klare Missachtung der Volksbefragung von 2013.â€œ

SPÃ– und Ã–VP im Verteidigungsmodus

Die Regierungsparteien halten dagegen, dass der gewÃ¤hlte Mechanismus ein ausgewogenes VerhÃ¤ltnis zwischen Wehr- und Zivildienst sichern soll.

Die SPÃ– spricht von einem Kompromiss, der sowohl die Landesverteidigung als auch die Versorgung im Zivildienst langfristig absichern kÃ¶nne. Die Ã–VP verweist auf die angespannte sicherheitspolitische Lage in Europa und auf die Notwendigkeit, die VerteidigungsfÃ¤higkeit Ã–sterreichs zu stÃ¤rken.

BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen begrÃ¼ÃŸte, dass der Kompromiss nach lÃ¤ngeren Verhandlungen doch noch zustande gekommen ist. Als Oberbefehlshaber des Bundesheeres sprach er sich fÃ¼r eine rasche Umsetzung der Reform aus.