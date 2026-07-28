Fellner schlÃ¤gt Alarm: 143.000 AntrÃ¤ge auf Ã¶sterreichischen Pass, Stadt driftet ins Chaos

Wolfgang Fellner rechnet vor: 143.000 wollen den Ã¶sterreichischen Pass in Wien â€“ und die Stadt verliert die Kontrolle. Selbst der Mainstream muss mittlerweile eingestehen, dass die Zuwanderungswelle Wien Ã¼berfordert.

â€žDas ist ja irre”

In einem jÃ¼ngsten Auftritt rechnet Wolfgang Fellner die bittere RealitÃ¤t ungeschminkt vor:

Und jetzt erfahren wir heute, dass es 143.000 AntrÃ¤ge auf EinbÃ¼rgerung -sprich StaatsbÃ¼rgerschaft- in Wien gibt. 143.000, bitte. Das ist ja irre, vÃ¶llig irre.

Diese Masse bilde, so Fellner, einen gewaltigen RÃ¼ckstau und wolle im Laufe des nÃ¤chsten Jahres eingebÃ¼rgert werden. Ende des Jahres wÃ¼rden es Ã¼ber 150.000 sein. Wien werde der Zuwanderungswelle schlicht nicht mehr Herr â€“ mittlerweile Ã¤rger als Berlin oder andere chaotische deutsche StÃ¤dte. Wien stÃ¼rze hier â€žins totale Chaosâ€œ, wie Fellner es ausdrÃ¼ckt.

AntrÃ¤ge explodieren â€“ BehÃ¶rden am Limit

Die offiziellen Zahlen der Magistratsabteilung 35 bestÃ¤tigen den enormen Druck. 2025 gingen allein 14.445 AntrÃ¤ge auf EinbÃ¼rgerung von in Ã–sterreich lebenden Personen ein â€“ ein Plus von 56,9 Prozent zum Vorjahr. Gleichzeitig erledigte die BehÃ¶rde rund 143.600 Verfahren im Bereich Einwanderung und Aufenthalt sowie etwa 21.700 Verfahren rund um StaatsbÃ¼rgerschaft. Die Wartezeit auf einen ersten Termin fÃ¼r die EinbÃ¼rgerung lag damals bei durchschnittlich 186 Tagen.

Aktuell meldet der Standard, dass die NeuantrÃ¤ge auf rund 1.200 pro Monat gestiegen sind â€“ eine Vervierfachung innerhalb von zwei Jahren. Die Wartezeit auf den ersten persÃ¶nlichen Termin betrÃ¤gt mittlerweile knapp ein Jahr, die Verfahrensdauer danach weitere 180 Tage. Die Stadt stockt die MA 35 um 105 Mitarbeiter auf. Viele der Antragsteller stammen aus Syrien, dem Iran und Russland. Ein Teil der 2015 und 2016 Zugewanderten erfÃ¼llt inzwischen die Aufenthaltsdauer. 2025 wurden in Wien 5.078 Menschen eingebÃ¼rgert â€“ ein Plus von rund 39 Prozent, davon allein 1.090 aus Syrien.

Mainstream nÃ¤hert sich langsam der RealitÃ¤t an

Selbst etablierte Medien kommen an den Fakten nicht mehr vorbei. ORF, Heute und der Standard berichten Ã¼ber den Antragsboom, die langen Wartezeiten und die Ãœberlastung der BehÃ¶rde. Die Stadt verweist auf Digitalisierung und zusÃ¤tzliche Stellen, doch der RÃ¼ckstau bleibt spÃ¼rbar. Wien hat Anfang 2025 bereits 36,4 Prozent Einwohner mit auslÃ¤ndischer StaatsbÃ¼rgerschaft und 46,3 Prozent mit auslÃ¤ndischer Herkunft. In mehreren Bezirken liegt der Anteil bei mehr als 50 Prozent.