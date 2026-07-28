Linke Sorgen nach CSD-Terror: Ott warnt vor Rechten, Rednerin hofft auf weiÃŸen Christen als TÃ¤ter

Eine Tote, 29 Verletzte durch einen islamistischen Angriff â€“ und die schÃ¤rfsten Worte gelten den Rechten. Kerstin Ott nennt sie â€žgenauso unmenschlichâ€œ, eine Rednerin am Brandenburger Tor hofft Ã¶ffentlich, der TÃ¤ter wÃ¤re bitte ein weiÃŸer Christ gewesen.
TÃ¤ter war amtsbekannter Islamist
Am Samstagabend raste am Rande des Berliner Christopher Street Days ein weiÃŸer Transporter in die feiernde Menge am Tiergarten. Der 21-jÃ¤hrige Abdul B., deutscher StaatsbÃ¼rger mit libanesischen Wurzeln und polizeibekannter Islamist, soll die Tat verÃ¼bt haben. Er war zuvor wegen des Versuchs, sich dem Islamischen Staat anzuschlieÃŸen, in Untersuchungshaft gesessen und im Mai 2026 nach Jugendstrafrecht freigekommen. Eine 65-jÃ¤hrige Polin starb, Dutzende wurden verletzt. Am Sonntagabend erschoss die Polizei den FlÃ¼chtigen in einer Spandauer Kleingartenanlage, als er mit einer Stichwaffe auf Beamte zulief.
Ott warnt vor den Rechten, Rednerin hofft auf den richtigen TÃ¤ter
Kaum war die Nachricht drauÃŸen, meldete sich die SchlagersÃ¤ngerin Kerstin Ott auf Instagram. Zuerst MitgefÃ¼hl und Wut: â€žIch bin so traurig und wÃ¼tend. Mein MitgefÃ¼hl gilt allen Menschen, die von dieser schlimmen Tat betroffen sind.â€œ Dann die Einordnung des Islamismus: â€žMenschlich betrachtet ist Islamismus fÃ¼r mich eine frauenfeindliche und menschenverachtende Organisation. GefÃ¼hrt von MÃ¤nnern.â€œ Und dann der eigentliche Schlag: â€žAn alle rechten Parteien hier in Deutschland: Ihr seid genauso menschenverachtend. Genauso unmenschlich. Ihr braucht hier gar nicht wieder mit den Ã„ngsten der Menschen spielen.â€œ
Am Sonntag folgte die Gedenkveranstaltung am Brandenburger Tor. Dort trat die Berliner SÃ¤ngerin und Rapperin Nyya auf und lieÃŸ die Maske fallen. Sie schilderte ihre erste Reaktion auf die Tat: Sie habe gehofft, der TÃ¤ter sei â€žkein Kanakeâ€œ, sondern â€žeine christliche, weiÃŸe Personâ€œ. Als sich herausstellte, dass es anders war, zeigte sie sich enttÃ¤uscht. Danach sprach sie von IntersektionalitÃ¤t und endete mit dem englischen Satz â€žAnd thatâ€™s beautifulâ€œ.
Kritiker sollen das Problem sein
WÃ¤hrend ein bekannter Islamist mit Auto und Machete in die schwule Feier rast, wÃ¤hrend Opfer in KrankenhÃ¤usern liegen und eine Mutter tot ist, richtet die offen lesbische KÃ¼nstlerin ihre schÃ¤rfste Worte gegen jene, die den Zusammenhang zwischen unkontrollierter Migration, islamistischer Radikalisierung und solchen Taten benennen.