Walter Ruck und Maria Rauch-Kallat

Rauch-Kallat kehrt dem Wirtschaftsbund wegen Walter Ruck den RÃ¼cken. Sie fordert SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig auf, sich von Ruck zu distanzieren.

Foto: Bundesministerium fÃ¼r Finanzen / Wikimedia CC BY 2.0 / Michele Pauty for Austrian Airlines Group / Wikimedia CC BY-SA 2.0

Ã–VP

28. Juli 2026 / 09:57 Uhr

â€žUngelesen gelÃ¶schtâ€œ: Wirtshaftsbund ignoriert Austritt von Ex-Ministerin Rauch-Kallat

Die frÃ¼here Ã–VP-Ministerin Maria Rauch-Kallat wollte wegen des PrÃ¤sidenten des Wiener Wirtschaftsbundes, Walter Ruck, aus der Ã–VP-nahen Organisation austreten. Doch ihre KÃ¼ndigung wurde, wie sie auf Facebook schrieb, â€žungelesen gelÃ¶schtâ€œ.

Asyl in OberÃ¶sterreich

Ihren Austritt nimmt Rauch-Kallat trotzdem als gegeben an, denn schnurstracks wechselte die heutige Unternehmerin zum oberÃ¶sterreichischen Wirtschaftsbund, der ihr sozusagen Asyl gewÃ¤hrte. Ob das nur ein Schutz auf Zeit ist, oder â€“ wie in Ã–sterreich Ã¼blich â€“ eine DauerlÃ¶sung wird, hÃ¤ngt vermutlich davon ab, wie es in der Causa â€žRuckâ€œ weitergeht. 

“So ist die Ã–VP nicht!”

In ihrem Facebook-Beitrag begrÃ¼ndete sie ihre Entscheidung damit, dass sie das Verhalten des PrÃ¤sidenten und dessen Billigung durch die SpitzenfunktionÃ¤re nicht akzeptieren kÃ¶nne. â€žSo ist die Ã–VP nicht!â€œ, schrieb Rauch-Kallat. Sie wundere sich nur, dass der Wiener BÃ¼rgermeister, â€žden ich persÃ¶nlich sehr schÃ¤tzeâ€œ, sich nicht klar distanziere! So ein Verhalten kÃ¶nne und dÃ¼rfe in einer politischen Zusammenarbeit nicht toleriert werden. Kein Kommentar seinerseits komme einer Billigung gleich!

Aus Ã–VP ausgeschlossen

Wie berichtet, wurden von Profil und Krone GesprÃ¤chsprotokolle verÃ¶ffentlicht, wonach der Chef des Wirtschaftsbunds und PrÃ¤sident der Wirtschaftskammer in Wien, Walter Ruck, sich Ã¼ber Parteikollegen und Industrievertreter mokiert haben soll. Auch gegenÃ¼ber Frauen soll er sich despektierlich geÃ¤uÃŸert haben. Weiters soll er damit geprahlt haben, welchen Einfluss er auf Ã–VP-Listenerstellungen und Postenbesetzungen genommen habe. Ruck wurde Freitagabend aus der Ã–VP ausgeschlossen.

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