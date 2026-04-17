Skurrile Vereinbarung in Indien: â€žGegenseitige Besuche von MilitÃ¤rschiffenâ€œ

Ã–VP-Bundeskanzler Christian Stocker ist derzeit auf einer mehrtÃ¤gigen Reise in Indien unterwegs. Dabei sollen wirtschaftliche Kontakte gestÃ¤rkt werden. Doch eine zwischen Indien und Ã–sterreich geschlossene AbsichtserklÃ¤rung sorgt fÃ¼r Verwirrung.Â

Jedenfalls hat orf.at wÃ¶rtlich geschrieben:

Die zwischen Indien und Ã–sterreich geschlossene AbsichtserklÃ¤rung sieht unter anderem gemeinsame AusbildungsaktivitÃ¤ten, gegenseitige Besuche von MilitÃ¤rschiffen und Kampfflugzeugen â€¦vor.Â

Text heimlich geÃ¤ndert

Linz News hat diese skurrile Vereinbarung zuerst entdeckt und so kommentiert: â€žOb hier die Donau in Frage kommt, mÃ¼ssen wohl Ozeanografen beurteilenâ€¦â€œ. Auf Anfrage von unzensuriert teilte das Medium mit, dass dieser Text auf orf.at gestern, Donnerstag, um 19 Uhr noch so zu lesen gewesen sei.Â

Doch was fÃ¼r eine Ãœberraschung! Heute, Freitag, ist auf orf.at nichts mehr davon zu lesen. Im Artikel â€žÃ–sterreich und Indien stÃ¤rken Kooperationâ€œ heiÃŸt es nun:Â

Die zwischen Indien und Ã–sterreich geschlossene AbsichtserklÃ¤rung sieht unter anderem gemeinsame AusbildungsaktivitÃ¤ten sowie Initiativen bei der gemeinsamen Entwicklung und Produktion und Joint Ventures bei RÃ¼stungsprodukten vor.

Hat der ORF den Text also Ã¼ber Nacht heimlich geÃ¤ndert? Von gegenseitigen Besuchen von MilitÃ¤rschiffen ist jedenfalls keine Rede mehr. Zumindest im ORF-Bericht. Denn die AbsichtserklÃ¤rung wird wohl nicht geÃ¤ndert worden sein – und das wirft die Frage auf, wer denn eine solche Vereinbarung unterschreibt.Â