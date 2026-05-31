Michael Ludwig und Freitags-Gebet

Wien wÃ¤chst vor allem durch illegale Einwanderung. FÃ¼r weitere 500.000 Menschen mehr mÃ¶chte die Stadt unter SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig Platz schaffen, aber die Infrastruktur bis hin zur medizinischen Versorgung hinkt hinterher.

Foto: unzensuriert

Wien

31. Mai 2026 / 18:15 Uhr

500.000 Menschen mehr: Wie soll das gehen, Herr BÃ¼rgermeister Ludwig?

Wien wird fÃ¼r die BevÃ¶lkerung immer enger. Laut Prognose soll die BevÃ¶lkerung bis 2035 auf bis zu 2,2 Millionen Menschen anwachsen. Der Planungsdirektor der Stadt, Thomas Madreiter, schockte im ORF mit seiner Aussage, man kÃ¶nnte â€žlockerâ€œ bis zu 500.000 weitere Menschen unterbringen.Â 

Viele Probleme durch BevÃ¶lkerungs-Zuwachs

Wie soll das gehen, Herr BÃ¼rgermeister Michael Ludwig? Das fragen sich vor allem die BÃ¼rger, die jetzt schon (aktuell hat Wien knapp mehr als zwei Millionen Einwohner) in den Spitzenzeiten in Ã¼berfÃ¼llte Ã–ffis steigen mÃ¼ssen, weil die Auto-Raus-Politik der rot-pinken Stadtregierung sie dazu zwingt. Oder BÃ¼rger, die zusehen mÃ¼ssen, wie vor ihrer HaustÃ¼r der GrÃ¼nraum fÃ¼r ein Bauprojekt geopfert wird. Oder BÃ¼rger, die sich darÃ¼ber Ã¤rgern, bei Ã„rzten abgewiesen zu werden oder die monatelang auf lebensnotwendige Operationen warten mÃ¼ssen.Â 


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Unkontrollierte Einwanderung

Es gÃ¤be noch viel mehr Beispiele aufzuzÃ¤hlen, etwa der Zusammenbruch des Bildungssystems oder der eklatante Lehrermangel, die beweisen, dass Wien schon jetzt aus allen NÃ¤hten platzt und die Stadt dadurch fÃ¼r viele nicht mehr lebenswert ist. Hauptverantwortlich dafÃ¼r: Die unkontrollierte Einwanderung mit all seinen negativen Auswirkungen. 

Infrastruktur hinkt hinterher

Ein Resultat daraus: Der tÃ¤gliche Verkehrskollaps im ganzen Stadtgebiet, auf der SÃ¼dosttangente sowieso. Zur Entlastung dieser Situation, etwa durch den von den GrÃ¼nen verzÃ¶gerten Bau des Lobautunnels, der – wenn Ã¼berhaupt – erst viel zu spÃ¤t kommt, oder die Fertigstellung der U5, die sich um Jahre verzÃ¶gert, weil Wien pleite ist, wird praktisch nichts gemacht. 

Auch wenn der Wiener Planungsdirektor betont, es gehe nicht darum, den Menschen das Auto wegzunehmen, sondern den Menschen optimale Rahmenbedingungen zu ermÃ¶glichen fÃ¼r ein Leben ohne Auto,  fragt man sich, wie das ohne die oben erwÃ¤hnten Vekehrsprojekte umgesetzt werden kann. 

GrÃ¼nraum muss Wohnbauten weichen

Eine Aussage des Planungsdirektors sorgt zusÃ¤tzlich fÃ¼r Staunen. Denn er sagte allen Ernstes, dass der GrÃ¼nraum aus seiner Sicht durch das BevÃ¶lkerungswachstum nicht leiden wÃ¼rde. Das werden jene als VerhÃ¶hnung wahrnehmen, die mit BÃ¼rgerinitiativen und Petitionen gegen das Zubetonieren der Erholungsgebiete kÃ¤mpfen. Etwa die Initiatoren der Petition gegen die Versiegelung in Kaiserebersdorf in Wien-Simmering, wo riesige GrÃ¼nflÃ¤chen den Wohnbauten weichen mÃ¼ssen.


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