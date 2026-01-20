Stadt â€žverschenkteâ€œ 2024 mehr als 5.000 Gemeindebauwohnungen an Asylanten

Jetzt haben wir es schwarz auf weiÃŸ, was schon viele Wiener lÃ¤ngst vermutet haben! Die Stadt Wien hat im Jahr 2024 mehr als 5.000 Wohnungen an Asylanten vergeben. FPÃ–-Wien-Chef Dominik Nepp kritisiert das scharf.Â

Anfrage brachte Zahlen ans Licht

Die brisanten Zahlen wurden nach einer Anfrage der Freiheitlichen an SPÃ–-WohnbaustadtrÃ¤tin Kathrin GaÃ¡l (SPÃ–) bekannt. Demnach vergab Wiener Wohnen insgesamt 1618 Wohnungen an anerkannte KonventionsflÃ¼chtlinge, 1924 DrittstaatsangehÃ¶rige erhielten eine Wohnung Ã¼ber die Wohnberatung Wien, 1696 Wohnungen wurden vom Fonds Soziales Wien (FSW) angemietet, um FlÃ¼chtlinge und Asylwerber zu unterstÃ¼tzen.Â

Vergabe an StaatsbÃ¼rgerschaft koppeln

Der Wiener FPÃ–-Chef Stadtrat Dominik Nepp hat dazu eine klare Meinung:Â

In Zeiten von Wohnungsknappheit und hohen Mieten dÃ¼rfen nicht Ã¼ber 5000 Wohnungen an Nicht-Ã–sterreicher verschenkt werden. Die Vergabe von Gemeindewohnungen muss an die StaatsbÃ¼rgerschaft gebunden sein.

Stadt Wels als Vorbild

Nepp riet SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig, sich die Stadt Wels in OberÃ¶sterreich als Vorbild zu nehmen. Dort nÃ¤mlich sei der Zugang zu gefÃ¶rderten Wohnraum an eine mindestens fÃ¼nfjÃ¤hrige Hauptwohnsitz-Meldung in Ã–sterreich sowie vier Jahre Beitragsleistung ins Sozialsystem gebunden.Â

Vorbild ist Wels nicht nur in diesem Bereich. Wie berichtet, hat der dortige BÃ¼rgermeister Andreas Rabl (FPÃ–) es geschafft, im Budget schwarze Zahlen zu schreiben. Der Chef der zweitgrÃ¶ÃŸten Stadt in OberÃ¶sterreich konnte fÃ¼r das nÃ¤chste Jahr sogar einen Ãœberschuss von 8,3 Millionen Euro erwirtschaften.Â