Babler und Holzleitner retten linke NGO â€“ doch fast alle sind dagegen

Nachdem der linke Verein ZARA (Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit) keine FÃ¶rderungen mehr aus dem Ressort von Ã–VP-Familienministerin Claudia Bauer (vormals Plakolm) bekommt, springen SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler und seine Genossin sowie Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner ein und fÃ¶rdern die Nichtregierungsorganisation (NRO/NGO) nun mit jenem Betrag, der ZARA eigentlich gestrichen wurde â€“ sehr zum Unmut der BevÃ¶lkerung, wie eine Umfrage zeigt.

Linker Verein stand vor dem Aus

Das Familienministerium hatte die jÃ¤hrliche FÃ¶rderung in HÃ¶he von zuletzt 330.000 Euro mit â€žbudgetÃ¤ren GrÃ¼ndenâ€œ abgelehnt. Da ZARA die FÃ¶rderzusage fÃ¼r 2026 als gesichert betrachtet hatte und bereits in finanzielle Vorleistung gegangen war, fÃ¼hrte die Absage zu einem Defizit und zwang den Verein dazu, vorsorglich alle 18 ArbeitsverhÃ¤ltnisse zu kÃ¼ndigen. ZARA dokumentierte daraufhin nur noch neue FÃ¤lle von angeblichem Rassismus, konnte aber keine aktive Beratung fÃ¼r neue Anfragen mehr anbieten.

SPÃ–-Minister zeigen sich trotz Budget-Krise groÃŸzÃ¼gig

WÃ¤hrend Babler und Holzleitner sich â€žÃ¼berraschtâ€œ zeigten und MÃ¶glichkeiten zur Rettung prÃ¼ften, wurde die MaÃŸnahme von Ã–VP-Seite mit notwendigen SparmaÃŸnahmen und dem Ziel, MehrfachfÃ¶rderungen zu vermeiden, begrÃ¼ndet. Dann verkÃ¼ndeten die beiden SPÃ–-Regierungsmitglieder, dass die Finanzierung fÃ¼r das Jahr 2026 aus den Budgets ihrer beiden Ressorts mit jeweils 150.000 Euro gesichert sei.

Wie berichtet, fehlten dann jedoch NiederÃ¶sterreichs Beachvolleyball-Hochburg Baden 300.000 Euro, um die World-Tour ausrichten zu lassen. Etwa 40.000 Besucher und tausenden NÃ¤chtigunge hÃ¤tte das der Stadt gebracht, doch in Bablers Ressort waren keine Mittel mehr fÃ¼r die GroÃŸveranstaltung Ã¼brig, die deshalb nach mehr als 20 Jahren eigestellt werden muss.

97 Prozent wollen weniger NGO-FÃ¶rderungen

Dass zu viel Geld an NGOs wie ZARA geht, scheint hingegen in der BevÃ¶lkerung Konsens zu sein: So zeigt nun etwa eine Online-Umfrage des exxpress die Ablehnung der breiten NGO-Finanzierungen durch die Leserschaft. Dort waren 97 Prozent der Teilnehmer der Meinung, dass NGOs zu viel Geld vom Staat bekommen; gerade einmal zwei Prozent halten die Ausgaben fÃ¼r angemessen.