Biker schÃ¼tzen GrÃ¤tzl nach Gewaltorgie, weil Staat beim Schutz der Menschen versagt

Im GrÃ¤tzl rund um den Cizekplatz in Wien-Donaustadt rollen jetzt regelmÃ¤ÃŸig Biker durch die StraÃŸen. Nach einem brutalen Ãœberfall herrscht bei vielen Anrainern Angst â€“ und die Motorradfahrer reagieren auf die ZustÃ¤nde.

Widerstand aus der BevÃ¶lkerung

Nachdem zwei MÃ¤nner von einer Gruppe junger GewalttÃ¤ter so schwer verprÃ¼gelt wurden, dass sie ins Krankenhaus mussten, fÃ¼hlen sich viele Anwohner nicht mehr sicher genug, um auf die StraÃŸe zu gehen. Lokale Motorradfahrer haben sich darauf reagierend organisiert und fahren seither gezielte Runden. Sie wollen PrÃ¤senz zeigen, abschrecken und das SicherheitsgefÃ¼hl der Bewohner stÃ¤rken. Die Polizei erkennt den praktischen Nutzen dieser zusÃ¤tzlichen Augen und Ohren im Viertel. Gleichzeitig zieht sie eine klare rote Linie: Keine Selbstjustiz, keine eigenmÃ¤chtigen MaÃŸnahmen, alles bleibt bei der Exekutive.

Klare Worte von der FPÃ–

Toni Mahdalik, Zweiter PrÃ¤sident des Wiener Landtags und FPÃ–-Politiker aus Wien-Donaustadt, macht in einem Facebook-Post keinen Hehl aus seiner Haltung:

Kindergeburtstage mit Personenschutz â€“ das ist das traurige Ergebnis der rot-pinken Sicherheitspolitik in Wien (….) Statt Sicherheit gibt es Wegschauen â€“ und statt der Polizei mÃ¼ssen Biker einspringen, um Familien zu schÃ¼tzen.

Mahdalik fordert unmissverstÃ¤ndlich: â€žWien braucht endlich wieder Recht und Ordnung statt rot-pinker Verharmlosung.â€œ Die FPÃ– verlangt mehr Polizei, konsequentes Durchgreifen und null Toleranz gegenÃ¼ber Gewalt und JugendkriminalitÃ¤t.