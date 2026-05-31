Warum der Syrer zustach, ist noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen (Symbolbild).

Foto: unzensuriert.at

Wien-Lepoldstadt

31. Mai 2026 / 15:47 Uhr

Vier Verletzte, einer in Lebensgefahr: Syrer stach mit Messer um sich

Zu einer brutalen Messerattacke ist es in der Nacht auf den heutigen Sonntag in Wien-Leopoldstadt gekommen. Ein 19-jÃ¤hriger Syrer soll gegen 3 Uhr frÃ¼h in der TaborstraÃŸe im Zuge eines Streits mit mehreren MÃ¤nnern ein Klappmesser gezogen und vier MÃ¤nner im Alter von 18 bis 22 Jahren verletzt haben. Ein 21-JÃ¤hriger erlitt dabei Stichverletzungen im OberkÃ¶rper und schwebt laut Polizei in Lebensgefahr.

Streifenpolizei erkannte Raufhandel und rief VerstÃ¤rkung

Nach bisherigen Angaben der Polizei wurde der Vorfall zunÃ¤chst als Raufhandel wahrgenommen. Beamte der Polizeiinspektion Praterstern wurden im Streifendienst auf die Situation aufmerksam, stellten dann aber fest, dass ein Messer im Spiel war. Daraufhin wurden weitere KrÃ¤fte aus den Stadtpolizeikommanden Innere Stadt und Brigittenau angefordert.


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Vier Verletzte in Krankenhaus versorgt

Der mutmaÃŸliche TÃ¤ter konnte noch am Tatort festgenommen werden. Das Messer wurde sichergestellt, und die vier Verletzten wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in KrankenhÃ¤user gebracht.

Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, AuÃŸenstelle Zentrum/Ost, Ã¼bernommen. Das Motiv der Tat ist bislang unklar, und nach aktuellem Stand ist offen, wie genau der Streit eskalierte. Quelle: LPD Wien


ESN Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE der Fraktion Europa souverÃ¤ner Nationen (ESN).
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

31.

Mai

15:47 Uhr
31. Mai 2026

Vier Verletzte, einer in Lebensgefahr: Syrer stach mit Messer um sich

31. Mai 2026

Syrer, Afghanen und andere Asylanten fÃ¼r jede fÃ¼nfte Vergewaltigung verantwortlich

31. Mai 2026

â€žHabe im eigenen Land Angstâ€œ: Nach Naschenweng legt Heinzlmeier nach

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Schnedlitz stellt klar: DafÃ¼r geben wir uns NICHT herâ€¦
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.