Vier Verletzte, einer in Lebensgefahr: Syrer stach mit Messer um sich

Zu einer brutalen Messerattacke ist es in der Nacht auf den heutigen Sonntag in Wien-Leopoldstadt gekommen. Ein 19-jÃ¤hriger Syrer soll gegen 3 Uhr frÃ¼h in der TaborstraÃŸe im Zuge eines Streits mit mehreren MÃ¤nnern ein Klappmesser gezogen und vier MÃ¤nner im Alter von 18 bis 22 Jahren verletzt haben. Ein 21-JÃ¤hriger erlitt dabei Stichverletzungen im OberkÃ¶rper und schwebt laut Polizei in Lebensgefahr.

Streifenpolizei erkannte Raufhandel und rief VerstÃ¤rkung

Nach bisherigen Angaben der Polizei wurde der Vorfall zunÃ¤chst als Raufhandel wahrgenommen. Beamte der Polizeiinspektion Praterstern wurden im Streifendienst auf die Situation aufmerksam, stellten dann aber fest, dass ein Messer im Spiel war. Daraufhin wurden weitere KrÃ¤fte aus den Stadtpolizeikommanden Innere Stadt und Brigittenau angefordert.

Vier Verletzte in Krankenhaus versorgt

Der mutmaÃŸliche TÃ¤ter konnte noch am Tatort festgenommen werden. Das Messer wurde sichergestellt, und die vier Verletzten wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in KrankenhÃ¤user gebracht.

Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, AuÃŸenstelle Zentrum/Ost, Ã¼bernommen. Das Motiv der Tat ist bislang unklar, und nach aktuellem Stand ist offen, wie genau der Streit eskalierte. Quelle: LPD Wien