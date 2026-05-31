Syrer, Afghanen und andere Asylanten fÃ¼r jede fÃ¼nfte Vergewaltigung verantwortlich

Jede fÃ¼nfte Vergewaltigung in Ã–sterreich geht auf das Konto von Syrern, Afghanen und anderen illegalen Einwanderern. Gerade einmal 1,7 Prozent der GesamtbevÃ¶lkerung sind Syrer und Afghanen, im letzten Jahr stellten sie aber 13,4 Prozent aller TatverdÃ¤chtigen bei Vergewaltigungen.

Syrer und Afghanen besonders hÃ¤ufig verdÃ¤chtig

â€žDas sind die dramatischen Folgen der ,neuen VÃ¶lkerwanderungâ€˜, die von den Systemparteien und allen voran den Ã–VP-Sicherheitsversagern an der Spitze des Innenministeriums seit Jahren zugelassen wird!â€œ, kommentierte FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz die erschreckenden Zahlen.

Ans Licht kamen die Daten durch eine Anfrage der Freiheitlichen an SPÃ–-Justizministerin Anna Sporrer: Die Zahl der Vergewaltigungen stieg zwischen 2020 und 2025 um mehr als 32 Prozent â€“ und 47 Prozent der TatverdÃ¤chtigen im Jahr 2025 waren AuslÃ¤nder. Besonders prominent waren Syrer mit 8,8 Prozent und Afghanen mit 4,6 Prozent.

Gewalt auf den StraÃŸen explodiert

â€žDiese Zahlen sind der blutige Beweis fÃ¼r das Totalversagen der Systemparteienâ€œ, so Schnedlitz. WÃ¤hrend die Verlierer-Ampel von gelungener Integration fasele und Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner reine Showpolitik betreibe, explodiere die Gewalt auf den StraÃŸen und die Opfer seien â€žunsere Frauen und TÃ¶chterâ€œ.

Willkommenskultur zeigt verheerende Folgen

FÃ¼r den FPÃ–-Heimatschutzsprecher ist das â€ždie brutale Konsequenz einer Politik der offenen Grenzen und der naiven Willkommenskulturâ€œ. Mit der illegalen Masseneinwanderung werde â€žunter anderem eine Kultur der Gewalt und der Frauenverachtung mit importiert, die mit unseren Werten unvereinbar istâ€œ und die â€žkeine kulturelle Bereicherung, wie linke Multi-Kulti-Fanatiker meinenâ€œ, darstelle, sondern â€žein importiertes Sicherheitsrisiko fÃ¼r die Ã–sterreicherâ€œ sei.

Jetzt muss gehandelt werden

Die Konsequenz mÃ¼sse sein: eine totale Wende in der Asyl- und Migrationspolitik, die â€žFestung Ã–sterreichâ€œ, ein sofortiger Asylstopp, massive GesetzesverschÃ¤rfungen bei der StaatsbÃ¼rgerschaft, rigorose Abschiebungen und Remigration fÃ¼r auslÃ¤ndische StraftÃ¤ter und GefÃ¤hrder.

Schnedlitz forderte zudem Karners RÃ¼cktritt â€“ denn fÃ¼r ihn ist klar:

Jeder Ã–sterreicher, jede Frau und jedes MÃ¤dchen muss sich an jedem Ort und zu jeder Tageszeit in der eigenen Heimat wieder sicher fÃ¼hlen kÃ¶nnen.