Herbert Kickl

Die Zahlen sind eindeutig â€“ das Volk will FPÃ–-Obmann Herbert Kickl als Kanzler. Mit 35 Prozent fÃ¼hrt er in der fiktiven Kanzlerfrage weit vor der Konkurrenz der Ampel-Parteien.

Foto: Alois Endl

Sonntagsfrage

12. Juni 2026 / 12:10 Uhr

35 Prozent: Kickl baut Vorsprung in Kanzlerfrage aus

Die Ampel aus Ã–VP, SPÃ– und Neos ist, wie berichtet, weit von einer Mehrheit entfernt. Nicht zuletzt die â€“ auch dank des Drucks der Freiheitlichen â€“ im letzten Moment verhinderte ErhÃ¶hung der ParteienfÃ¶rderung machte die Regierung alles andere als beliebt. Auch bei der Frage nach dem Wunschkanzler sind sich die Ã–sterreicher einig: FPÃ–-Chef Herbert Kickl liegt weiterhin uneinholbar vorne.

Ã–VP und SPÃ– unter 20 Prozent

Die Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft fÃ¼r oe24 zeigt folgendes Ergebnis: Die FPÃ– liegt bei 38 Prozent, Ã–VP und SPÃ– kommen jeweils auf 18 Prozent. Die Neos erreichen nur noch acht Prozent und liegen damit hinter den GrÃ¼nen, die aktuell auf zwÃ¶lf Prozent WÃ¤hleranteil kommen wÃ¼rden.


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Katastrophale Werte fÃ¼r die Ampel-Parteichefs

Die Kanzlerfrage zeigt ein Ã¤hnliches Bild: Kickl bleibt mit 35 Prozent auÃŸer Reichweite der Konkurrenz und kann sogar noch einen Prozentpunkt zulegen. Amtsinhaber Christian Stocker (Ã–VP) wollen gerade einmal zehn Prozent der Befragten im Kanzleramt sehen â€“ ein Minus von zwei Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Umfrage. Noch unbeliebter ist SPÃ–-Vizekanzler und Parteichef Andreas Babler: Nur neun Prozent wÃ¼rden ihn als Kanzler wÃ¤hlen (minus ein Prozentpunkt).

Verbessern kann sich hingegen GrÃ¼nen-Chefin Leonore Gewessler: Sie legt um zwei Prozentpunkte auf nunmehr neun Prozent zu. Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger schafft hingegen Beachtliches: Mit nur sieben Prozent Zustimmung liegt sie â€“ obwohl sie einen Prozentpunkt zulegt â€“ auf dem letzten Platz unter den Parteichefs und ist damit die unbeliebteste Spitzenpolitikerin im Feld.

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