Verlierer-Ampel

Viel schlechter geht’s kaum noch! Die Verlierer-Ampel liegt, was das Vertrauen in der BevÃ¶lkerung betrifft, komplett am Boden.

Foto: BKA/Andy Wenzel

Sonntagsfrage

12. Juni 2026 / 08:25 Uhr

Ã–VP (18) und SPÃ– (18) gleichauf, aber Verlierer-Ampel sprichwÃ¶rtlich am Boden

Die unnÃ¶tige Debatte um die ErhÃ¶hung der ParteienfÃ¶rderung hat die Verlierer-Ampel in der BevÃ¶lkerung noch unbeliebter gemacht. Ã–VP, SPÃ– und Neos sind weit entfernt von einer Mehrheit, wÃ¤hrend die FPÃ– zum dritten Mal in diesem Jahr ihren eigenen Rekord einstellt. 

FPÃ– wieder auf 38 Prozent

In Zahlen gegossen weist die Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft fÃ¼r Oe24 folgendes Ergebnis aus: FPÃ– 38 Prozent, Ã–VP 18, SPÃ– 18, Neos nur noch acht. Die Pinken liegen damit auch schon weit hinter den GrÃ¼nen, die aktuell auf zwÃ¶lf Prozent WÃ¤hleranteil kommen wÃ¼rden, wÃ¤ren am Sonntag Nationalratswahlen.Â 


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Weit weg von Regierungs-Mehrheit

Das Vertrauen in die Regierung ist also weiter im Sinkflug. Zusammen kÃ¤me die Dreierkoalition nur noch auf 85 Sitze. Das ist zu wenig, um im Parlament eine Mehrheit zusammenzubringen. DafÃ¼r brÃ¤uchten Ã–VP, SPÃ– und Neos 92 Mandate. Von den derzeit 110 Sitzen verliert die Verlierer-Ampel gleich 35 Mandate.

“BudgetÃ¤res Schlamassel” nicht abgefragt

Die Umfrage fand vom 1. bis 9. Juni statt. Also schlÃ¤gt sich das â€žbudgetÃ¤re Schlamasselâ€œ (wie es FPÃ–-Chef Herbert Kickl ausdrÃ¼ckte) in der Sonntagsfrage noch gar nicht nieder. Bemerken die BÃ¼rger die realen Einkommensverluste, kÃ¶nnte es fÃ¼r Schwarz-Rot-Pink noch weiter nach unten gehen.Â 

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