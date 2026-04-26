Das ist historisch! Erstmals liegt FPÃ– in der roten Hochburg Wien vor SPÃ

Das ist wohl historisch: Die FPÃ– liegt bei der Sonntagsfrage Nationalratswahl in Wien erstmals vor der SPÃ–.
Laut einer Umfrage der Kronen Zeitung kÃ¤men die Blauen, wÃ¤ren am Sonntag in der roten Hochburg Nationalratswahlen auf 27, die SPÃ– nur noch auf 26 Prozent. Ein Politbeben mit Sprengkraft.
Babler wirkt auch in Wien
Ein Grund dieses Sensations-Ergebnisses ist mit Sicherheit, dass sich der SPÃ–-Vorsitzende und Vizekanzler Andreas Babler negativ auf das rote Wien auswirkt. Aber nicht nur das: Der Wiener BevÃ¶lkerung reicht es, dass sie mit immer hÃ¶heren Abgaben die Misswirtschaft der rot-pinken Stadtregierung finanzieren mÃ¼ssen – und trotzdem lÃ¤uft das Budget vÃ¶llig aus dem Ruder, weil auf der anderen Seite viel Geld aus dem Fenster geworfen wird.Â
Ã–sterreicher werden zur Minderheit
Wie berichtet, leben derzeit mehr als 73.000 Nicht-Ã–sterreicher auf Kosten der Wiener. Das lÃ¤sst die Mindestsicherung auf rund 1,5 Milliarden Euro explodieren. Und in den Schulklassen werden die Ã–sterreicher schleichend zur Minderheit. Es ist nicht mehr selten, dass nur noch ein Kind in der Klasse die deutsche Muttersprache hat.
Alles GrÃ¼nde, die die rote Hochburg in Wien ins Wanken bringt. Das Umfrage-Ergebnis zeigt zudem, dass offenbar auch immer mehr Menschen, deren Arbeitsplatz indirekt von der SPÃ– abhÃ¤ngig ist, der Partei von BÃ¼rgermeister Michael Ludwig den RÃ¼cken kehren.
POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI Ã–STERREICH (FPÃ–). Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung