Umfrage

Die aktuellste Umfrage zeigt einen HÃ¶henflug der AfD, wÃ¤hrend die Union und die SPD historische Tiefpunkte erleben.

Foto: Screenshot / YouGov

Sonntagsfrage

16. Juni 2026 / 11:10 Uhr

AfD auf und davon: Schon neun Prozentpunkte vor der CDU/CSU!

Ã„hnlich wie die Verlierer-Ampel in Ã–sterreich verliert die schwarz-rote Koalition in Deutschland zunehmend an Vertrauen in der BevÃ¶lkerung. Eine Umfrage zeigt das jetzt deutlich.

Historischer Tiefpunkt fÃ¼r die Union

WÃ¤ren nÃ¤mlich am Sonntag Bundestagswahlen, wÃ¼rden im Juni 2026 29 Prozent der WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hler in Deutschland die AfD wÃ¤hlen (ein Plus von einem Prozentpunkt im Vergleich zu Mai 2026). CDU/CSU verlieren zwei Prozentpunkte und kÃ¤men nur noch auf 20 Prozent â€“ die Wahlabsicht fÃ¼r die Union ist damit so niedrig wie seit September 2021 nicht mehr. AfD und CDU/CSU liegen mit neun Prozentpunkten historisch weit auseinander.


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Zwei Drittel wollen Trennung von Sport und Politik

Das ist das Ergebnis einer YouGove-Sonntagsfrage im Zeitraum 12. bis 15. Juni 2026. Die Befragung von 1.793 wahlberechtigten BÃ¼rgern brachte noch etwas sehr Interessantes zutage: Zwei Drittel der BÃ¼rger (65 Prozent) wÃ¼nschen sich, dass die FuÃŸball-Weltmeisterschaft und Politik strikt getrennt werden. Damit ist auch klar, dass die absolute Mehrheit in der BevÃ¶lkerung auch dagegen ist, wenn zum Beispiel ein Spieler eine KapitÃ¤ns-Schleife in Regenbogenfarben trÃ¤gt und damit eine politische Ideologie auf das Spielfeld bringt.Â 

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