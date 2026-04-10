Ampel wird brutal abgestraft – FPÃ– zieht zum Geburtstag allen davonÂ 

Was fÃ¼r ein Geschenk der WÃ¤hler zum 70. Geburtstag der FPÃ–! In der aktuellen Sonntagsfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft auf Oe24 kommen die Blauen auf sensationelle 37 Prozent (plus eins im Vergleich zur Vorwoche).
Totalabsturz der Ã–VP
WÃ¤hrend also FPÃ–-Chef Herbert Kickl feiern darf, weil er seinem Ziel immer nÃ¤her kommt, fÃ¼r eine Regierung eine Koalition mit den BÃ¼rgern bilden zu wollen, werden die Parteien der Verlierer-Ampel von den WÃ¤hlern brutal abgestraft.
Einen Totalabsturz legte die Ã–VP hin, die nur noch 18 Prozent aufweist und damit sogar hinter die SPÃ– (19 Prozent) zurÃ¼ckfÃ¤llt. Auch die Neos kÃ¶nnen sich nicht verbessern und halten bei sieben Prozent – gegenÃ¼ber den GrÃ¼nen, die immerhin auf elf Prozent kommen und damit die pinke Regierungspartei klar Ã¼berflÃ¼gelt.Â
BÃ¼rger fÃ¼hlen sich verhÃ¶hnt
Offenbar hat sich die Trickserei der Verlierer-Ampel bei der Spritpreisbremse, die den Ã–sterreichern nichts gebracht hat, auf die Stimmung bei den WÃ¤hlern ausgewirkt. Dazu kommt der Unmut Ã¼ber die Aussage von Ã–VP-Kanzler Christian Stocker, â€žwer weniger Sprit verbraucht, bezahlt wenigerâ€œ. Viele fÃ¼hlten sich nach dieser Binsenweisheit verhÃ¶hnt.