Mindestsicherung in Wien explodiert: Mehr als 73.000 Nicht-Ã–sterreicher sind Bezieher

Mehr als 73.000 Nicht-Ã–sterreicher beziehen in Wien Mindestsicherung. Die Kosten explodieren: Allein die BeitrÃ¤ge zur Ã–sterreichischen Gesundheitskasse (Ã–GK) fÃ¼r diese Gruppe belaufen sich auf Ã¼ber 114 Millionen Euro pro Jahr. Insgesamt summieren sich die allgemeinen Ausgaben fÃ¼r die Mindestsicherung in der Bundeshauptstadt auf rund 1,5 Milliarden Euro jÃ¤hrlich. Die FPÃ– Wien spricht von einem klaren Zeugnis des Versagens der rot-pinken Stadtregierung unter SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig.

Jahrelanges Wegschauen der Stadtregierung

Die Freiheitlichen haben die Zahlen Ã¶ffentlich gemacht und werfen der SPÃ–-Neos-Koalition vor, die Leistungen ausufern zu lassen. Statt gegenzusteuern und treffsichere Regeln zu schaffen, habe man Wien zum Anziehungspunkt fÃ¼r Sozialleistungen gemacht â€“ finanziert von den einheimischen Steuerzahlern. Laut den Angaben der FPÃ– Wien ist diese Entwicklung kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger UntÃ¤tigkeit. BÃ¼rgermeister Ludwig und seine rot-pinke Mannschaft hÃ¤tten klare Regeln vermieden und das System nicht auf jene ausgerichtet, die wirklich Bedarf haben und bereit sind, ihren Beitrag zu leisten. Stattdessen flieÃŸe ein erheblicher Teil der Mittel an Personen ohne Ã¶sterreichische StaatsbÃ¼rgerschaft.

Forderung nach radikalem Kurswechsel

Die Freiheitlichen betonen, dass in anderen BundeslÃ¤ndern, in denen sie mitregieren, strengere MaÃŸnahmen umgesetzt wÃ¼rden. Wien hingegen gelte weiter als einer der groÃŸzÃ¼gigsten Sozialstandorte. Die FPÃ– sieht darin eine klare Schieflage: Hart arbeitende Wiener zahlen, wÃ¤hrend das Geld an Gruppen geht, die oft wenig Integrationsbereitschaft zeigen. WÃ¶rtlich schreibt die Wiener Landespartei auf ihrem Internetauftritt:

Die aktuellen Zahlen machen deutlich: Ohne grundlegende Reformen und politischen Kurswechsel wird sich diese Schieflage weiter verschÃ¤rfen.