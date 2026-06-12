ORF-Wahl sorgt fÃ¼r schwarz-pinken Streit: Neos beklagen Postenschacher, Ã–VP Doppelmoral

Die Wahl des ehemaligen APA-Chefs Clemens Pig zum neuen ORF-Generaldirektor wird nun auch zum Zankapfel zwischen Neos und Ã–VP. Grund fÃ¼r das schlechte Klima zwischen den Koalitionspartnern: Die Neos fordern Reformen des ORF, wÃ¤hrend die Ã–VP den Pinken Doppelmoral vorwirft.

â€žThema ORF nicht erledigtâ€œ,

â€žMit der Wahl des neuen Generaldirektors ist das Thema ORF nicht erledigtâ€œ, hatte Neos-Mediensprecherin Henrike BrandstÃ¶tter in einer Aussendung verlautbaren lassen â€“ â€žim Gegenteil: Jetzt gilt es, den ORF und seine Gremien von Grund auf zu reformieren, damit es das letzte Mal war, dass Parteien bei der Besetzung des Direktoriums packeln und mitmischen.â€œ Die Neos seien â€ždie Einzigen, die da nie mitgemacht habenâ€œ, zeigte sich BrandstÃ¶tter stolz.

Wie glaubwÃ¼rdig sind die pinken Reformforderungen?

Eine â€žumfassende ORF-Reform ist und bleibt notwendigâ€œ, heiÃŸt es von den Neos. Darauf habe man sich auch im Regierungsprogramm geeinigt. Das mÃ¼sse â€žjetzt entschlossen angegangen werdenâ€œ. Mit parteipolitischen Postenbesetzungen und Eingriffen mÃ¼sse ein fÃ¼r alle Mal Schluss sein, forderte BrandstÃ¶tter: â€žWir wollen und brauchen einen Ã¶ffentlich-rechtlichen Rundfunk, der transparent, unabhÃ¤ngig, politikfern und zukunftsfit ist.â€œ

In der Volkspartei kommt das weniger gut an. GeneralsekretÃ¤r Nico Marchetti schoss zurÃ¼ck: Die Neos hÃ¤tten nicht einmal erklÃ¤ren kÃ¶nnen, was sie dazu bewogen habe, als â€žeinzige Partei eine Parteiveranstaltung mit den Kandidaten fÃ¼r die Funktion des ORF-Generaldirektors abzuhaltenâ€œ. Ein â€žZeichen fÃ¼r Entpolitisierungâ€œ sei das â€žsicher nichtâ€œ gewesen.

Nicht der erste schwarz-pinke Posten-Streit

Auch von der Volkspartei kam in der Vergangenheit der Vorwurf des Postenschachers. Im MÃ¤rz ging es um die Entsendung des Neos-Mandatars Gerald Loacker in den EuropÃ¤ischen Rechnungshof durch Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger. Dass der langjÃ¤hrige Abgeordnete dort Ã–sterreich vertreten sollte, hatte nicht nur bei FPÃ– und GrÃ¼nen fÃ¼r Unmut gesorgt: Ã–VP-Nationalratsabgeordneter Jakob GrÃ¼ner bezweifelte Ã¶ffentlich, dass das parteiinterne Hearing, aus dem Loacker als Sieger hervorgegangen war, tatsÃ¤chlich objektiv gewesen sein kÃ¶nnte. Auch Marchetti sparte damals nicht mit Kritik:

WÃ¼rde sich der vorliegende Fall um eine andere Partei drehen â€“ ganz gleich, welche â€“, kÃ¶nnte nichts und niemand die zornigen Aufschreie zahlreicher Neos-Abgeordneter im Zaum halten. Nur beim langjÃ¤hrigen Abgeordneten Loacker aus den eigenen pinken Reihen bleibt die sonst so laute Kritik erstaunlich leise.

Schamlos-Postenschacher ohne rosaroten SteigbÃ¼gel nicht mÃ¶glich

Auch FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker meldete sich inzwischen zu Wort. Auch er kann mit der Neos-Kritik nicht viel anfangen: â€žDass Ã–VP und SPÃ– mit dieser Wahlfarce im ORF-Stiftungsrat ihren Systemkandidaten Pig vor den Augen der Ã–ffentlichkeit an die ORF-Spitze gehievt haben, ist der schamloseste Postenschacher seit Jahrzehnten, der ohne den rosaroten SteigbÃ¼gel des schwarz-roten Filzes niemals mÃ¶glich gewesen wÃ¤reâ€œ, stellte er klar. Wenn daher jetzt die Neos und ihre Mediensprecherin BrandstÃ¶tter diese parteipolitische Packelei anprangern wÃ¼rden, sei das an Falschheit nicht zu Ã¼berbieten und eine hemmungslose Selbstanklage. Sie seien nÃ¤mlich die rosaroten StÃ¼tzrÃ¤der der schwarz-roten Packelei, kritisierte er: