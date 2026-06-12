Nach Marathonsitzung: Rot-schwarzer Wunschkandidat an die Spitze des ORF gewÃ¤hlt

Die Entscheidung ist gefallen: Clemens Pig, bisher vor allem als langjÃ¤hriger Spitzenmanager der APA bekannt, soll den ORF in den kommenden fÃ¼nf Jahren fÃ¼hren.

Fast zwei Drittel der Stimmen

Im ORF-Stiftungsrat erhielt er 21 von 35 Stimmen und setzte sich damit klar gegen die Ã¼brigen Bewerber durch. Der Abstimmung war eine auÃŸergewÃ¶hnlich lange Sitzung vorausgegangen.

Wunschkandidat der Regierung

Aus Sicht der FPÃ– ist das Ergebnis jedoch alles andere als ein Neuanfang. FPÃ–-Mediensprecher und GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker reagierte mit scharfer Kritik auf die Bestellung Pigs:

Ã–VP und SPÃ– haben ihren abgekarteten Postenschacher in aller Ã–ffentlichkeit also durchgezogen und den Wunschkandidaten von Stocker und Marchetti in den ORF-Generaldirektorssessel gehievt.

FÃ¼r ihn sei die Entscheidung â€ždie Fortsetzung eines Systems, das von Postenschacher, parteipolitischen AbhÃ¤ngigkeiten und der Absicherung von Machtstrukturen lebtâ€œ.

Fehlende GlaubwÃ¼rdigkeit

Hafenecker sprach von einem â€žunwÃ¼rdigen Schauspielâ€œ und meinte

Von einer Wahl kann man da ja wirklich nicht sprechen, hÃ¶chstens mit einem nordkoreanischen DemokratieverstÃ¤ndnis, denn der Gewinner stand von Anfang an fest.

Bereits vor der Sitzung seien GerÃ¼chte Ã¼ber politische Vorabsprachen und Einflussnahmen im Raum gestanden. Wenn zentrale Personalentscheidungen schon Wochen vor der Abstimmung in Medienberichten vorweggenommen wÃ¼rden, habe das â€žmit einem transparenten Auswahlverfahren wirklich gar nichts mehr zu tunâ€œ, so Hafenecker.

Andere Kandidaten chancenlos

Der Stiftungsrat hatte neben Pig auch andere Kandidaten angehÃ¶rt, darunter den ehemaligen HBO-Manager Johannes Larcher, den frÃ¼heren ProSiebenSat.1Puls4-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Markus Breitenecker, ORF-TV-Magazinchefin Lisa Totzauer und ORF-III-KogeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin Kathrin Zierhut-Kunz. Auch weitere Bewerber aus Medien und ORF-Umfeld waren im Rennen.

Am Ende setzte sich Pig deutlich durch.

Vertrauens- und Finanzierungskrise

Pig selbst stellte nach seiner Wahl andere Schwerpunkte in den Vordergrund. Er wolle â€žbereits morgenâ€œ beginnen, mit der interimistischen ORF-Chefin Ingrid Thurnher zusammenzuarbeiten. Die kommenden Aufgaben beschrieb er als groÃŸ und gleichzeitig drÃ¤ngend.

Zu den zentralen Feldern zÃ¤hlte er â€žVertrauen und Legitimation in schwierigen Zeiten, die Finanzierungskrise sowie eine entschlossene Plattform- und Digitalisierungsstrategieâ€œ. Sein Ziel sei es, den ORF zur â€žPlattform der Gesellschaftâ€œ zu entwickeln. Etwas, was im Rundfunkgesetz seit jeher vorgeschrieben ist, von dem sich der Staatsfunk aber lÃ¤ngst entfernt hat.

Rot-schwarze Einigkeit

Der dem SPÃ–-nahen Lager zugerechnete Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer sprach nach der Wahl von einem klaren Votum fÃ¼r Pigs Konzept. Vor der Sitzung hatte er betont, man werde sich â€žsicherlich nicht von irgendjemandem unter Druck setzen lassenâ€œ.

Der dem Ã–VP-nahen Lager zugerechnete stellvertretende Vorsitzende Gregor SchÃ¼tze verwies auf das Auswahlverfahren und dessen Anforderungen an Transparenz und Nachvollziehbarkeit.

Kritik an â€žRegierungspropagandaâ€œ

Die FPÃ– sieht darin keine ausreichende Antwort auf ihre VorwÃ¼rfe. Hafenecker erklÃ¤rte, das Vertrauen vieler Menschen in den ORF habe bereits schwer gelitten. Der Sender habe sich aus seiner Sicht â€žzum Regierungspropagandafunk entwickeltâ€œ.

Freiheitliche Positionen wÃ¼rden â€žregelmÃ¤ÃŸig diffamiert, verzerrt oder ausgegrenztâ€œ. Wer gehofft habe, mit einem neuen Generaldirektor beginne eine echte Reform, werde nun enttÃ¤uscht:

Der KÃ¼niglberg bleibt ein Selbstbedienungsladen der Systemparteien.

Vorwurf: Wahlfarce

FPÃ–-nominierte Stimmen im ORF-Stiftungsrat kÃ¼ndigten Widerstand an. Peter Westenthaler sprach nach der Entscheidung von einer â€žFarce von einer Wahlâ€œ und einer â€žekelhaften Postenbesetzung von Rot und Schwarzâ€œ. Rechtliche Schritte gegen die Bestellung gelten nicht als ausgeschlossen.

Pig zeigte sich diesbezÃ¼glich unbeeindruckt und sagte: â€žIch vertraue auf den funktionierenden Rechtsstaat.â€œ

Ideologie vor QualitÃ¤t

Auf den neuen ORF-Chef wartet jedenfalls eine schwierige Aufgabe. Der Sender steht vor massiven finanziellen Herausforderungen. Die Haushaltsabgabe bleibt bis 2029 eingefroren, gleichzeitig fÃ¤llt eine jÃ¤hrliche Kompensation in MillionenhÃ¶he weg. Pig sieht im monatlichen Beitrag ein â€žDienstleistungsversprechenâ€œ.

Zugleich wird er rasch personelle Weichen stellen mÃ¼ssen: Neben den Landesdirektionen sind zentrale Direktorenposten zu besetzen. Dabei zeigte sich, was dem neuen ORF-Chef wichtig ist. Er kÃ¼ndigte an:

Die einzige Vorgabe, die ich mir selber mache, ist, dass ich hier ein striktes GeschlechterverhÃ¤ltnis reprÃ¤sentiert sehen will.

FPÃ– will weiter Druck machen

Seltsame PrioritÃ¤ten. Hafenecker kÃ¼ndigte an, den politischen Druck weiter zu erhÃ¶hen. Der ORF mÃ¼sse â€žmit einer Totalreform komplett neu aufgesetzt werdenâ€œ â€” als â€žgertenschlanker Grundfunkâ€œ, ohne ZwangsgebÃ¼hren, politische Einflussnahme, â€žLuxusgagenâ€œ und Privilegien.

Ein verschlankter ORF mÃ¼sse den BÃ¼rgern dienen, nicht den Interessen von Ã–VP, SPÃ– oder â€ždes Ã¼brigen Systemsâ€œ.