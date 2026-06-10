Ampel geht nach â€žUnzensuriertâ€œ-Beschwerde in die Knie und streicht ORF-Beihilfe

Die ORF-Konkurrentenbeschwerde von unzensuriert.at gegen eine â€žverbotene Beihilfeâ€œ fÃ¼r den Ã¶ffentlich-rechtlichen Rundfunk hatte Erfolg. Die Verlierer-Ampel reagierte offenbar im vorauseilenden Gehorsam und streicht ab 2027 den jÃ¤hrlichen ORF-Beitrag bis zu 90 Millionen Euro. Das wurde nun im Budgetbegleitgesetz 2027-2028 verankert.Â

Beihilfe laut Fachleuten “klar rechtswidrig”

unzensuriert.at hatte sich im Februar mit dem ORF angelegt, weil das Online-Medium mit dem ORF im WettbewerbsverhÃ¤ltnis steht – und sich benachteiligt sah. Denn die jÃ¤hrlichen Zahlungen der Verlierer-Ampel von bis zu 90 Millionen Euro als Ausgleich fÃ¼r einen Vorsteuer-Schaden, waren nach Meinung von Fachleuten wie Dr. Christoph Urtz, Experte fÃ¼r Steuer- und Wirtschaftsrecht und Professor an der UniversitÃ¤t Salzburg, klar rechtswidrig.

Diese von der Regierung geleistete Kompensationszahlung sei in Kombination mit der vom ORF eingehobenen Haushaltsabgabe deshalb nicht erlaubt, weil sie staatliche FÃ¶rderungen an Unternehmen, die laut EU-Recht 20 Prozent ausmachen dÃ¼rften, Ã¼berschreitet.Â Parallel zur unzensuriert-Beschwerde ging auch der Verband Ã–sterreichischer Zeitungsherausgeber (VÃ–Z) in BrÃ¼ssel gegen diese Beihilfe vor.

Die Streichung des ORF-Beitrages wurde im Budgetbegleitgesetz festgeschrieben.

RÃ¼ckzahlung von Millionen steht im Raum

Wie berichtet, hat unzensuriert.at daher Beschwerde bei der KommAustria eingelegt. Und nachdem diese MedienbehÃ¶rde keine inhaltliche Argumentation lieferte, ging das Online-Medium weiter zum Bundesverwaltungsgericht, wo die Beschwerde seither liegt. Unzensuriert-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Walter Asperl kÃ¼ndigte an, weiter an der Causa dran zu bleiben. Denn sollte festgestellt werden, dass der ORF diese Beihilfe tatsÃ¤chlich zu Unrecht kassiert hat, mÃ¼sste der Staatsfunk womÃ¶glich jene vermutlich 270 Millionen Euro an die Ã–sterreicher zurÃ¼ckzahlen, die er drei Jahre lang von SPÃ–-Medienminister Andreas Babler bekommen hat.

Wird jetzt die Haushaltsabgabe erhÃ¶ht?

Die Streichung der jÃ¤hrlichen Kompensationszahlung wird den ORF schwer treffen, und es gibt bereits Stimmen am KÃ¼niglberg, die sich fÃ¼r eine Klage gegen die Republik aussprechen. Im schlimmsten Fall kÃ¶nnten Verlierer-Ampel und ORF-Manager den Plan verfolgen, eine ErhÃ¶hung der Haushaltsabgabe als Ausgleich fÃ¼r das fehlende Geld in Betracht zu ziehen.Â